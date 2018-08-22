Политика |

Нынешняя предвыборная кампания, помимо традиционных точек разжигания ненависти: русские – латыши, правящие воры – бескорыстная оппозиция, нашла новую: бюджетники против работников частного сектора.

К примеру, Новая консервативная партия (НКП) пообещала «снижение числа работников государственного и муниципального сектора" аж сразу на 30%.Среди тех, кто бурно аплодирует урезанию ненавистных бюрократов, не все, видимо, поняли, что ряды безработных могут пополнить они сами - учителя, врачи, медсестры, соцработники, нянечки в государственных и муниципальных медицинских и социальных учреждениях, полицейские, пожарные, пограничники.

В госсекторе работает около 286 тысяч, то есть каких-то 70-90 тысяч Борданс и Ко хотят оставить без работы.

Вы думаете, что уволят только начальника ГПСС Оскара Аболиньша, которому недавно срезана зарплата как наказание за устройство охотничьего клуба в пожарном депо? Нет, чтобы уволить столько работников общественного сектора, нужно будет разобраться и с ни в чем неповинными сотрудниками! Это ведь чиновников так просто уволить нельзя, а обычных бюджетников - можно.

При этом статус чиновника есть только у 11,6 тысяч работников госсектора, по подсчетам Госканцелярии, правительство может напрямую влиять только на 58 тысяч рабочих мест. Даже если уволить их всех, этого не хватит для выполнения 30-процентного плана НКП.

В свое время за сокращение госуправления активно выступал Эйнар Репше. Когда грянул финансовый кризис он как раз возглавлял Министерство финансов. И действительно - в министерстве тогда были урезаны штаты и зарплаты. Но еще больше тогда отрезали от учителей, медиков, полицейских - ведь уже в силу своей численности они позволяли "сэкономить" куда больше денег на их зарплатах. В итоге последовала массовая эмиграция, от которой мы не оправились до сих пор. А госуправление через пару лет вновь повысило зарплаты и предложило разные бонусы, чтобы вернуть квалифицированных сотрудников.

Так что, нам готовиться к новой волне эмиграции?

Да, если уменьшается число жителей, должно уменьшаться и госуправление. Но не совсем пропорционально, потому что с одной стороны, мы аплодируем уменьшению бюрократии, с другой... Вот из-за сокращения числа сотрудников СГД ее региональные центры уже не работают по средам и пятницам. Это нам тоже не нравится...

Но есть идея, которая понравится все. Есть отличное место для оптимизации – число депутатов Сейма.

Начните с себя, сокращатели числа работников государственного и муниципального сектора. Увольте себя!

Источник - NRA

Перевод - Press.LV