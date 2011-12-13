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У паники, вызванной слухами о возможном крахе Swedbank, как это не парадоксально, были свои плюсы. Впервые за последние месяцы латвийское общество почувствовало себя единым целым.

Вечером в воскресенье в Золитуде наблюдал любопытный эпизод. Группа латышских подростков на ломанном русском объясняла пожилой женщине, где можно найти работающий банкомат.

Идите в “Максиму”, там очередь, но деньги еще дает…В “Ikki” уже пусто, - говорили они.

Аналогичную картину мне довелось наблюдать и в Старой Риге, где мужчина лет 45 -ти на ломаном латышском рассказывал молодой женщине о том, что в центре, похоже, работающих банкоматов уже не осталось. “Надо искать в микрорайонах”, - cоветовал он.

Вообщем вечером в воскресенье в Латвии можно было наблюдать удивительное, можно даже сказать беспрецедентное, единение народов.

Слухи о возможном крахе Swedbank заставили русскоязычных и латышей – хотя бы на какое-то время забыть о национальном противостоянии последних месяцев. Страх потерять деньги – оказался гораздо сильнее этнических и лингвистических предрассудков.

Так что распространители слухов о проблемах Swedbank – сами того не желая – оказали нашему обществу весьма полезную услугу – показав, что в трудные моменты оно вполне способно сплотится – вне зависимости от того, кто на каком языке говорит и думает.