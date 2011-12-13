Объединяющий фактор (3)

Эксклюзив | 13 декабря 2011 года, 07:18
Вадим Радионов

У паники, вызванной слухами о возможном крахе Swedbank, как это не парадоксально, были свои плюсы. Впервые за последние месяцы латвийское общество почувствовало себя единым целым.

Вечером в воскресенье в Золитуде наблюдал любопытный эпизод. Группа латышских подростков на ломанном русском объясняла пожилой женщине, где можно найти работающий банкомат.

  • Идите в “Максиму”, там очередь, но деньги еще дает…В “Ikki” уже пусто, - говорили они.

Аналогичную картину мне довелось наблюдать и в Старой Риге, где мужчина лет 45 -ти на ломаном латышском рассказывал молодой женщине о том, что в центре, похоже, работающих банкоматов уже не осталось. “Надо искать в микрорайонах”, - cоветовал он.

Вообщем вечером в воскресенье в Латвии можно было наблюдать удивительное, можно даже сказать беспрецедентное, единение народов.

Слухи о возможном крахе Swedbank заставили русскоязычных и латышей – хотя бы на какое-то время забыть о национальном противостоянии последних месяцев. Страх потерять деньги – оказался гораздо сильнее этнических и лингвистических предрассудков.

Так что распространители слухов о проблемах Swedbank – сами того не желая – оказали нашему обществу весьма полезную услугу – показав, что в трудные моменты оно вполне способно сплотится – вне зависимости от того, кто на каком языке говорит и думает.

Комментарии 3
NBA basketball hats5 лет назад
High quality packaging of new era cheap, watches, earrings and other help protect them from getting dust or moisture from the environment.When people see a buyer carrying a bag with the new era jordan hats of the company, they will definitely get attracted and pulled towards with an urge to get the same.This is highly paid much to details because the new era company has stores all over the world and a slight mistake can end up destroying the whole collection.new era caps packaging is of great importance.famous stars hats also enhances flexibility in transport.If the red bull hats has a good shape, it will be much manageable to transport and distribute.
Ответить
Эх-ма6 лет назад
Почему у этого автора все выглядят недоумками или недоучками - разговаривают на "ломанных" языках? У него самого ничего не сломалось:
Ответить
IZJA(EASY)6 лет назад
"...в трудные моменты оно (общество) вполне способно сплотится – вне зависимости от того, кто на каком языке говорит и думает...

- Ап што и базар! Но попробуйте довести ЭТО до "леттониансов - вульгарисов" у руля! - Хера!
При наличии отсуццтвия моцка у них вот и имеем то, шо имеем! Ога! Ить есле пипл ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОБЪЕДИНИТСЯ - они же все не при делах окажуццо и кормушки лишаццо! Вотъ!
Вот прикиньти, пипл, кому будут наххх нужны "кристы", "елерты", "дзинтарйугенды", "монголы", "бальные тапачьке", "хомяки", "ленки демаковы","фантомасы" и проч. титульные подкустовые выползни?! Иншалла!
Ответить