Объединяющий фактор (3)
У паники, вызванной слухами о возможном крахе Swedbank, как это не парадоксально, были свои плюсы. Впервые за последние месяцы латвийское общество почувствовало себя единым целым.
Вечером в воскресенье в Золитуде наблюдал любопытный эпизод. Группа латышских подростков на ломанном русском объясняла пожилой женщине, где можно найти работающий банкомат.
- Идите в “Максиму”, там очередь, но деньги еще дает…В “Ikki” уже пусто, - говорили они.
Аналогичную картину мне довелось наблюдать и в Старой Риге, где мужчина лет 45 -ти на ломаном латышском рассказывал молодой женщине о том, что в центре, похоже, работающих банкоматов уже не осталось. “Надо искать в микрорайонах”, - cоветовал он.
Вообщем вечером в воскресенье в Латвии можно было наблюдать удивительное, можно даже сказать беспрецедентное, единение народов.
Слухи о возможном крахе Swedbank заставили русскоязычных и латышей – хотя бы на какое-то время забыть о национальном противостоянии последних месяцев. Страх потерять деньги – оказался гораздо сильнее этнических и лингвистических предрассудков.
Так что распространители слухов о проблемах Swedbank – сами того не желая – оказали нашему обществу весьма полезную услугу – показав, что в трудные моменты оно вполне способно сплотится – вне зависимости от того, кто на каком языке говорит и думает.
- Ап што и базар! Но попробуйте довести ЭТО до "леттониансов - вульгарисов" у руля! - Хера!
При наличии отсуццтвия моцка у них вот и имеем то, шо имеем! Ога! Ить есле пипл ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОБЪЕДИНИТСЯ - они же все не при делах окажуццо и кормушки лишаццо! Вотъ!
Вот прикиньти, пипл, кому будут наххх нужны "кристы", "елерты", "дзинтарйугенды", "монголы", "бальные тапачьке", "хомяки", "ленки демаковы","фантомасы" и проч. титульные подкустовые выползни?! Иншалла!