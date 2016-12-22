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Мы долго думали стоит или не стоит делать круглый стол на радио Baltkom на тему «Эротика и порнография». Потому что с одной стороны она простая, а с другой, наоборот, сложная. И важно было найти какой-то новый поворот.

Эротика и порнография появились почти сразу после того, как человек стал разумным. Они переживали разные этапы, но несмотря на осуждение и запреты никуда не исчезли из нашей жизни. Да и должны ли они исчезнуть?

Не редко те, кто больше всего выступает за нравственные идеалы, сами черпают вдохновение на порносайтах. Об этом говорят психологи, психиатры.

Так, например, в Латвии за нравственность на риторическом уровне выступают партии националистического толка. Но именно представители этих политических сил чаще всего попадаются на просмотре порнографии с парламентских компьютеров. Такие факты фиксируются, обсуждаются в СМИ, но не мешают националистам продолжать свою борьбу за чистоту виртуальных и любых других сексуальных помыслов.

В эфире радио Baltkom мы провели круглый стол на тему «Эротика и порнография». Получилось, как мне кажется, интересно, откровенно, но без пошлости.

Было и свое ЧП. Обладательница порно-Оскара Владлена Пушкаш, известная под псевдонимом Empera, так спешила в студию, что попала в ДТП. Разборки с полицией, страховщиками и другими водителями не дали возможность актрисе приехать в студию, но она вышла в эфир по телефону с места аварии.

В студии тоже было жарко: вышло эксклюзивное интервью с итальянским кинорежиссером Тинто Брассом. Классик был лаконичен, но конкретен: «Наступит день, когда порнография станет искусством», — сказал он.

Поэт, переводчик и издатель журнала «Воздух» Дмитрий Кузьмин поспорил с музыкантом и лидером группы «Цемент» Андреем Яхимовичем, затем к дискуссии присоединились фотографы, кинокритики, психологи, сексологи, эротические модели и порноактрисы из разных стран.

Мы планировали ограничиться двумя эфирными часами, но в итоге растянули удовольствие на три. Все равно показалось мало, но больше у нас физически не было времени.

Зато журналист Ирина Сахно рассказала, как обстоят дела с эротическими телеканалам на Украине, порно-звезда Алина Хенесси о том, как к ее профессии относятся в России и Европе. Сценарист первого в СССР эротического фильма «Маленькая Вера» Мария Хмелик поведала о том, как снимали знаменитую «коечную» сцену.

Мне кажется, что такие эфиры крайне важны. Потому что несмотря на то, что с момента распада СССР прошло 25 лет, мы все еще боимся открыто говорить на темы эротики и секса.

Мы хотя бы попробовали это сделать.