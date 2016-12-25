Эксклюзив |

Эфир на Radio Baltkom сегодня был тяжелым. Многие радиослушатели плакали, было действительно тяжело эмоционально. Катастрофа ТУ-154 над Черным морем.

Я сегодня обращался в эфире к тем, кто не может высказать соболезнование, чтобы они просто помолчали. Потому что читать радостные возгласы некоторых людей и даже СМИ — это за гранью моего понимания.

«Заткнитесь!», — менее дипломатично выразился на этот счет мой коллега, военный корреспондент Евгений Эрлих.

Спасибо Карине Салтыковой, Оксане Челышевой и многим другим спикерам, которые потеряли в этом рейсе своих близких друзей, но нашли силы рассказать о них в прямом эфире.

Здесь также представлены интервью с летчиками, которые летали на ТУ-154, специалистами по авиабезопасности и антитетеррору, друзьями погибших музыкантов и журналистов.

Светлая память.