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В детстве я поехал с родителями отдыхать на юг. Это была середина 80‑х, СССР близился к закату своего существования, мест в гостиницах не было, и нас разместили в классе одной из местных школ. Стелили прямо на партах. Как выяснилось позже, в этом классе проходили уроки военной подготовки.

Мне это запомнилось еще и потому, что на стенах висели плакаты, описывавшие разные виды ядерных взрывов: в воздухе, воде, под землей. Красивые цветные плакаты про «войнушку», мне очень нравилось их рассматривать.

Холодная война уже шла к своему логическому завершению, но ощущение тревоги всё-таки не покидало. Чьи ракеты мощнее, чьи самолеты быстрее, как много человек сгорит в первые секунды после детонации мегатонной боеголовки. Об этом говорили с долей иронии, но и с ощущением, что всё это может стать реальностью.

И это, повторюсь, был не 1962 год, когда Хрущев, Кастро и Кеннеди чуть было не отправили к праотцам всю планету, а относительно безопасный горбачевский 86‑й или 87‑й.

Сегодня мы, похоже, снова сели на пороховую бочку. Подожгли фитиль и наблюдаем за тем, как огонек сокращает отведенное нам время. В этом есть что-то мазохистское. Но многим и правда нравится. Движение — это жизнь, говорят врачи. Бывает, впрочем, и по-другому.

Изначально я хотел написать этот текст о том, как страны Балтии и Восточной Европы, а также Россия увеличивают свои военные бюджеты, покупая всё больше и больше пушек и танков. А потом подумал, что в этом нет никакого смысла.

Что толку говорить о том, что жизни спасает не оружие, а медицина, на которую, в отличие от смертоносного железа, никогда не хватает средств? Всё это уже давно написано сотни тысяч раз.

Я помню, какое впечатление завораживающей красоты производили на меня в детстве те плакаты с ядерными взрывами. И с каким азартом мы с ребятами играли в «войнушку». А сейчас политики настолько романтизируют войну, что не только дети, но и взрослые радуются тому, что может всех уничтожить. И даже готовы сами своими налогами платить за это.

Только изображение ядерного взрыва на плакате — это одно, а в реальности совсем другое. И не дай Бог нам всем увидеть этот волнующий момент по— настоящему.

Давайте лучше вкладывать деньги в медицину. Или хотя бы в исследование космоса. Приглашение на казнь — далеко не самая лучшая инвестиция в будущее.

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