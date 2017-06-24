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Победив в финале Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос», Алена Остапенко произвела не только спортивную, но и политическую сенсацию. Теперь имя «Алена», которое раньше не значилось в латвийском регистре, стало одним из самых популярных в Латвии.

Победа Остапенко, без сомнения, имеет не только спортивное, но и политическое значение. 20‑летняя теннисистка из Латвии свергла с пьедестала именитых соперников, которые считались фаворитами, и в финале одного из самых престижных в мире теннисных турниров в Париже впервые в истории был поднят латвийский флаг и исполнен латвийский гимн.

Встречали в Риге Алену и ее маму Елену, которая по совместительству и тренер спортсменки, как героев: журналисты, политики, сотни поклонников.

Отреагировали даже представители Национального объединения. В частности, Остапенко поздравила спикер Сейма Инара Мурниеце.

Нашлись, впрочем, и те, кто поспешил заявить, что победа эта омрачена комментариями в Facebook. Дело в том, что 9 мая этого года на странице Остапенко в FB появилось поздравление с Днем Победы. Некоторым пользователям это показалось оскорбительным.

«Поздравление с 9 Мая нивелировало победу Остапенко», — написал один из них.

Но это, конечно, скорее исключения. Приятно, что Алена Остапенко смогла объединить жителей Латвии вне зависимости от их национальности. Ее победа порадовала и латышей, и русских, и украинцев, и представителей всех других народов, живущих на территории республики.

Эта победа — шаг к пониманию того, что все мы являемся жителями Латвии вне зависимости от того, на каком языке разговариваем у себя дома. Так должно быть, это правильно.

Остапенко защищала цвета латвийского флага. Не латышского, не русского, а именно латвийского.

Искусство, наука и спорт — это наднациональные явления. Они должны объединять народы

Теперь наравне с хоккеем, который по праву считается главным латвийским «интеграционным ресурсом», появился еще и теннис.

Сейчас Остапенко сделала для объединения латвийского общества гораздо больше, чем все политики, вместе взятые. И еще сделает…

А здесь видео о том, чем человек разумный отличается от...политика.

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