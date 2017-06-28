Политика |

Победа партий «Согласие» и «Честь служить Риге» позволила действующему мэру Нилу Ушакову сохранить власть в столице, но на первом же заседании Думы стало понятно: оппозиция больше не даст тандему Ушаков — Америкс работать в таких комфортных условиях, как раньше.

По итогам прошедших в начале июня выборов в Рижскую думу коалиционные партии «Согласие» и «Честь служить Риге» получили 32 депутатских места из 60. То есть они сохранили большинство, но при этом потеряли 7 мандатов: в предыдущем созыве у них было 39 кресел.

Оппозиции же не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы свергнуть Ушакова, но зато она получила больше мест и объединилась затем, чтобы создать действующему мэру как можно больше проблем в работе.

Заседание, на котором Ушакова утверждали мэром, продолжалось более восьми часов. Оппозиция использовала свое право на проведение дебатов и выступлений, чтобы оттянуть момент голосования. Ушакову противопоставили Мартиньша Бондарса — лидера партии «Латвийское объединение регионов».

Впервые за последние восемь лет при переизбрании Ушакова появилась хоть небольшая, но интрига.

Стороны обменивались колкостями. Шоу получилось неплохим. Оппозиция обвиняла Ушакова в коррупции, действующий мэр сравнивал оппозиционеров с MP3-плеером, куда закачано всего две песни.

К вечеру, когда голосование наконец состоялось, Ушаков получил большинство голосов и переизбрался на пост мэра. Затем избрали вице-мэром Андриса Америкса.

Оппозиция упрекает «Согласие» в монополизации власти в Риге. Но, по сути, «Ушаков и Ко» делают то же самое, что и так называемые латышские партии в правительстве. «Согласие» во власть на национальном уровне не пускают категорически, в Риге же оно отвечает правительственным партиям тем же. Эти ситуации зеркально отражают друг друга.

В какой-то степени это разделение сфер влияния сегодня выгодно всем сторонам. «Латышские» партии правят на национальном уровне, условным «русским» отдали столицу.

Похоже, что в ближайшие годы в латвийской политике как на национальном, так и на муниципальном уровне мы будем наблюдать черно-белую палитру. И пока я не вижу сил и личностей, которые могли бы что-то изменить в этом смысле. Да и общество, похоже, совсем не готово к тому, чтобы это произошло. Что, разумеется, не лучшим образом отражается на развитии страны.

До европейского понимания политики нам предстоит проделать еще длинный путь. И легким он точно не будет.

Оригинал.

P.S. Чтобы скачать приложение напишите в окошке поиска в Play Market (для Андройд) или App Store (для IOS) его название - Mix Media Radio и загрузите его себе на телефон. Также вы можете скачать приложение со страницы mixnews.lv в Интернете.