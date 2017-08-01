Общество |

Две недели я провел за пределами Латвии, без доступа к интернету и новостям. Такие «затишья», как мне кажется, очень полезны для журналиста, поскольку позволяют потом по-новому взглянуть на информационную текучку.

Много воздуха, много книг и мало людей — это отличная возможность посмотреть со стороны на процессы, в которые ты вовлечен большую часть времени. В том числе на политические процессы.

В Латвии, например, за время моего отсутствия приняли налоговую реформу, усомнились в честности Ингуны Судрабы (депутат Сейма, председатель партии «От сердца — Латвии» — прим. авт.) и выяснили, что количество чиновников выше, чем в среднем по ЕС. Короче говоря, ничего революционного и примечательного.

Когда я ехал из аэропорта домой, то спросил у таксиста, как тут дела. «Погода ничего, а в Сейме всё как обычно», — сказал он. И это вовсе не плохо.

Нам иногда кажется, что наши проблемы являются самыми важными и интересуют всех и каждого. Это справедливо не только для отдельного человека, но и для всей страны. Когда ты постоянно вовлечен в какие-то события, то со временем появляется иллюзия, что это важно и для всего человечества.

И наши политики начинают верить в то, что они особенные и могут решать судьбы мира одним щелчком пальцев. Но, вырвавшись из водоворота событий хотя бы на две недели, понимаешь, насколько всё это мелко и пресно. Становится даже приятно: то, что казалось чем-то глобальным перед отпуском, после него теряет свою масштабность, превращается в мизер.

Потом, правда, снова разбухает. Но сейчас по крайней мере у меня есть запас прочности. До следующего отпуска.

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