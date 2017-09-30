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Президент Латвии Раймонд Вейонис выступил с инициативой об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан. Коалиция ответила отказом практически без раздумий. Цена вопроса — 40 человек в год. Теперь, когда политики в очередной раз начнут говорить о том, что им важен каждый латвиец, их можно будет смело послать... за границу.

Инициатива Вейониса никак не повлияла бы на политический расклад в стране. Если в семьях неграждан рождается ребенок, родителям достаточно подать заявление с просьбой зарегистрировать его гражданином. Вейонис же предложил сделать регистрацию автоматической.

Ежегодно в Латвии рождается примерно 30–40 новых неграждан. Это дети, чьи родители по каким-то причинам не подают заявление на регистрацию ребенка гражданином. Таким образом, даже спустя 25 лет после обретения независимости в республике продолжают появляться люди с этим непонятным статусом — неграждане.

Призыв президента к политическим партиям прекратить эту порочную практику был встречен в штыки Нацблоком. Ни шагу назад, ни одной поблажки «этим русским». Риторика типичная, националисты в этом смысле абсолютно предсказуемы. Удивляет, что именно они, будучи самым малочисленным участником правящей коалиции в парламенте, рулят всем правительственным кораблем. «Нацблок против, значит, вопрос не обсуждается», — говорят представители остальных партий. И традиционно добавляют: «Зачем раскачивать лодку? Правительство работает — и слава богу».

На самом деле всё это выглядит не столько страшно, сколько жалко. Все эти метания правящих партий, которые погрязли в собственных конфликтах и противоречиях и пытаются сплотиться вокруг вечной темы «русской угрозы». Подумать только, 40 детей неграждан могут расшатать правительство со всем его аппаратом и электоратом.

Мир меняется, он становится открытым, доступным, технологии стирают границы. Можно сколько угодно повышать штрафы за нарушения Закона о госязыке, не давать гражданство детям неграждан, пытаться удержать ощущение собственного национального превосходства. Но всё это напоминает отчаянное цепляние за соломинку.

Пройдет совсем немного времени, и Латвию заполнят люди другой культуры, другого цвета кожи, другой религии. В стране, где почти не осталось жителей, много хорошей инфраструктуры. А свято место пусто, как известно, не бывает.

Готовьте красную дорожку, господа депутаты. И учите арабский. На всякий случай. И, пожалуйста, не говорите больше никогда, что Латвии нужен каждый ее житель. Вы давно доказали, что это не так.

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