Общество |

На днях я решил сделать интерактивный эфир на радио Baltkom на тему опасных увлечений подростков. Информационным поводом послужила история с ученицей одной из рижских школ, которая угодила на больничную койку с отравлением валерианой. По информации, прозвучавшей в СМИ, девочки играли в игру: потребляли лекарственные препараты в надежде получить кайф. Якобы даже снимали это на телефон. Итог оказался печальным.

Тяга подростков к саморазрушению — история не новая. У каждого поколения были своя «валерьянка» и свои «синие киты». За часовой эфир я успел принять более десяти звонков радиослушателей разных поколений: от тех, кому за 20, до тех, кому хорошо за 70. И у тех, и у других были свои «опасные забавы». В моем детстве, например, мы делали бомбы из магния, кто-то нюхал клей, кто-то искал острые ощущения в беге по крышам электричек.

Но была и существенная разница: всё, что происходило, происходило на самом деле.

Ты, может быть, четко и не понимал, что это что-то ужасное, но зато хорошо осознавал: это происходит с тобой здесь и сейчас, это всё по-настоящему. Когда, например, в руках у одного моего знакомого взорвалась самодельная бомба, которая обожгла ему лицо и повредила пальцы, ни у кого из нас, тех, кто стоял рядом, не было ощущения «компьютерной игры». Такие вещи запоминаются сразу и навсегда.

Современная тяга подростков к разрушению имеет странное «цифровое» восприятие. Прежде чем попробовать что-то в реальной жизни, они всё это «переживают» в Сети.

В американском фильме «Идеальное убийство» рассказывается об истории американского оператора беспилотника, который начинает сходить с ума от того, что он, находясь в штате Невада, сбрасывает бомбы на людей, живущих от него за тысячи километров. Он пьет кофе, выходит на обед, вечером едет домой к семье. В итоге у него начинаются психологические проблемы: он уже не может отличить реальность от вымысла. «Когда я был боевым пилотом, то понимал, что и меня могут сбить, — это выравнивало шансы, а здесь я ничем не рискую, и это странно», — примерно так он описывал свои ощущения.

В жизни подростков, сконцентрированной в гаджетах, происходят похожие процессы. Я думаю, что и те агрессивные подростки, избившие пожилого полицейского в одной из латвийских школ, воспринимали реальность через камеру своих телефонов, на которые они снимали этот процесс.

Нереальное реально. Почти как в «Матрице».

Оценить последствия такого искаженного восприятия реальности психологам еще предстоит. Что будет дальше? Думаю, есть над чем задуматься всем нам.

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