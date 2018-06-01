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Недавно весь мир восхищался чудесным спасением ребенка, который повис на перилах многоэтажного дома во Франции. Нелегальный эмигрант из Мали Мамуд Гассам прогуливался с девушкой, когда увидел, что малыш находится в опасности и не долго думая забрался наверх по балконам и затащил его в здание.

Эта история была снята на видео и сразу же разлетелась по Интернету. Скромный мигрант стал героем и получил гражданство Франции.

Буквально через несколько дней латвийские спасатели совершили не менее героический подвиг. В многоэтажном доме в Риге женщина решила совершить самоубийство и выбросилась из окна. Эта история могла закончиться трагически, если бы ее не поймали — спасатели заняли позицию этажом ниже в надежде, что в случае «самого страшного» смогут ее поймать.

Я даже не представляю как это возможно — поймать летящее вниз тело весом не менее 70 килограммов. Понятно, что спасатели сами рисковали жизнью и здоровьем. Эта история — настоящее чудо. Человек был в долях секунды от смерти, но остался жив, благодаря другим людям. Хорошо, что происходящее смогли запечатлеть на видео — такие истории должны быть известны, они возвращают веру в человечество, в то, что герои, как бы высокопарно и пафосно это не звучало, живут среди нас.

В нашей стране, к сожалению, спасатели, пожарные, врачи скорой помощи — это люди, которые делают свою работу часто не благодаря, а вопреки. Они ежедневно совершают маленькие и большие подвиги, получая за это скромные деньги. Политики восхищаются героизмом этих специалистов, когда это выгодно, но как только вопрос заходит о деньгах сразу переводят тему.

Так уж у нас повелось, что часто государственные деньги уходят не к тем, кто пользуется уважением в обществе, а тем кто умеет взаимодействовать с политическими партиями. Я не думаю, что это конкретная история что-то изменит в этом смысле. Трагедия в Золитуде ничего не изменила и эта останется постом в социальных сетях. Для власти эта история ничего не значит по большому счету.

Но она, как мне кажется,очень много значит для жителей страны.

«Наши спасатели круче, чем герои комиксов Marvell», - написал один из пользователей twitter.

Потому что несмотря на все проблемы каждый из нас понимает, что случись что — ему помогут. Ну или по крайней мере постараются сделать все возможное и даже невозможное.