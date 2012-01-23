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Разговоры о демографии кажутся обычно чем-то отвлеченным и сильно научным: процессы видятся медленными, создается иллюзия, что нас это не коснется. На самом деле это не так.

Демография похожа на дорожный каток, который медленно разгоняется, зато остановить его практически невозможно. Низкая рождаемость, эмиграция, рост продолжительности жизни неизбежно приведут к сокращению числа жителей Латвии, старению общества и притоку иммигрантов. Изменится структура общества, пенсионная система, здравоохранение, образование и политика.... Причем, не стоит думать, что это вопрос далекого будущего: нынешние сокращения пособий и пенсий вызваны не сколько экономическим кризисом, сколько демографическим.

Однако власти как будто не пытаются смягчить демографический удар. Наоборот: они словно сами стараются мотивировать людей не рожать. Латвия - единственная страна в Европе, которая не оплачивает лечение бесплодия для молодых пар. К тому же, под сокращения расходов бюджета первыми попадают именно многодетные семьи.

За последние два года:

Уменьшено пособие по материнству;

Ограничен размер пособия по материнству;

Родительское пособие больше не выплачивается работающим родителям;

Родительское пособие ограничено в размере до 2014 года;

Пособие по рождению ребенка- сняты доплаты за второго и последующего детей;

Уменьшено семейное пособие за второго и последующих детей;

Рижская дума больше не платит 100 латов при рождении ребенка;

Ликвидировано пособие тем семьям, чьим детям с 1,5 лет не досталось места в муниципальном детском саду;

Повышены налоги на лекарства для детей, детские одежду, игрушки, питание.

За 20 лет независимой Латвии 500 тысяч жителей детородного возраста родили только 300 тысяч потомков. По подсчетам демографов, при сохранении нынешнего уровня рождаемости, следующее поколение даст жизнь только 180 тысячам детей.

Демографический спад подобно цунами постепенно накрывает один сектор за другим. Первыми это почувствовали школы: количество учеников снизилось почти в два раза. Большое число школ было закрыто и этот процесс еще будет продолжаться.

Теперь волна дошла до ВУЗов, и значит, в ближайшие 5 лет нас ожидает закрытие многих учебных заведений , сокращение программ, увольнение преподавателей.

До сих пор государство получало финансовую выгоду от низкой рождаемсоти: чем меньше детей, тем меньше расходы на образование, медицину, пособия. Теперь приходит час расплаты: малочисленное поколение молодежи становится налогоплательщиками, а многочисленное послевоенное поколение уходит на пенсию. Это неизбежно отразиться на экономике и социальной сфере. Причем процесс будет происходить, как минимум, лет двадцать.

Юрий СОКОЛОВСКИЙ - юрист, политический обозреватель