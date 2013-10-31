Экономика |

Директор отдела бизнес-клиентов компании Lattelekom Густс Музикантс в прямом эфире радио Baltkom.

-Деньги мы уже научились хранить в банке, и не беспокоимся о них, если они "в чулке" не спрятаны. А вот когда речь идет об информации, мы очень часто относимся к ней халатно. И, кстати, недавняя буря тому яркая иллюстрация. Мы знаем, что может произойти с компьютером при его, так называемом, некорректном выключении. Действительно, сегодня одна из важных проблем – хранение информации?

-Уверен, что это так. Мы выяснили, что 60 процентов бизнес-клиентов, которые теряют важные данные, в ближайшие 6 месяцев банкротируют. Именно эти показатели, подтвержденные статистикой, подтолкнули нас к поиску решения, как помочь таким людям защитить важную информацию, оградить ее от посторонних.

Тут есть два важных аспекта. Первый - надежность, второй – удобство. Хранилище данных должно быть таким же удобным и надежным, как банк, в котором находятся наши деньги. Я бы сказал, что хранилище данных это что-то похожее. Это банк, где мы храним данные. Это намного удобнее и эффективнее, чем хранить просто у себя в компьютере.

-Что может произойти, если информация находится только в компьютере

-Ну вот, например, сильный ветер, буря, перебои в электроснабжении. Электроника очень чувствительна к внешним воздействиям, таким, к примеру, как нарушение энергоснабжения, когда может выйти из строя жесткий диск компьютера. Конечно, какую-то часть информации можно восстановить, но сделать это будет непросто.

-Ну ураган, наверное, это все же форс-мажорные обстоятельства. Есть же и другие?

-Сейчас очень многие пользуются ноутбуками и планшетниками. Мы их используем повсюду. Часто у нас в одной руке планшетник, в другой – чай или кофе. Все это может пролиться и произойти сбой техники.

-А, кроме того, его еще могут украсть...

-Разумеется. Еще есть и компьютерные вирусы. Но, главное, конечно, человеческий фактор – или мы роняем технику, или заливаем ее чем-то или проблемы с электроснабжением.

-Как сегодня заботятся предприниматели о безопасности своей информации? Наверное, люди бизнеса, как правило все же задумываются об этом?

-На самом деле, мне кажется, что предприниматели пока легкомысленно относятся к этой проблеме. Парадоксально, но факт: 88% бизнесменов понимают необходимость сохранности данных, при этом 75% признают, что легкомысленно относятся к этому вопросу и не следят за этим. Всерьез беспокоиться о надежной защите деловой информации бизнесмены начинают, как правило, после того, как теряют эти данные. Тогда они «умнеют», начинают думать, как решить вопрос безопасности своей информации и обращаются в различные структуры, в том числе и в Lattelekom. Мы рады, что можем сейчас предложить новую услугу, которой успешно пользуются сотни клиентов. Она называется eDati.

-Речь идет об услуге, которую еще называют «облако». Вокруг этого много мифов, о стоимости и так далее. Расскажите подробнее.

-Суть в том, что человек хранит информацию не только в своем компьютере, но и в нашем хранилище данных. Сразу скажу, что наше хранилище очень надежное. Таких в мире насчитывается всего 48, а наше – единственное в Северной Европе. Если провести параллель с деньгами, то можно сказать, что мы наши сведения держим в интернет-банке. У посторонних к хранимой у нас информации доступа нет. Все шифруется, у владельца есть личный пароль. Все работает очень просто: нужно зайти на сайт eDati.lv, зарегистрироваться. Между прочим, один месяц можно пользоваться бесплатно. Вы выбираете те файлы, которые хотите сохранить и пользоваться. И это работает на любых видах компьютеров, и доступно из любого места.

И вообще это меняет сам бизнес. Если когда-то человек приходил в офис в 8 утра, включал компьютер, работал день, вечером выключал технику , шел домой, и так каждый день. Сейчас бизнесом занимаются повсюду и все время, нужен только интернет. Можно сидеть на скамеечке в парке и работать. А если есть доступ к вашим данным через eDati, то работа будет вполне плодотворной и успешной.

Увы, о безопасности мы обычно думаем, когда есть проблема. Но в данном случае, речь идет еще и об удобстве, поскольку все доступно практически везде.

-Вы говорите о бизнесе, а для частных пользователей будут доступны ваши услуги?

-Сохранность данных на сайте eDati.lv – услуга новая, пока рассчитанная, главным образом, для бизнес-клиентов. Согласитесь, надежно сохранить какие-то личные фотографии, видео первых шагов своего ребенка, фоторепортаж со свадьбы – тоже важно. Но еще важнее, чтобы деловая, конфиденциальная информация, которая порой не подлежит восстановлению, была надежно сохранена. Разумеется, если будет спрос на наши услуги от частных пользователей, наверное, мы им предоставим. Еще раз напомню, оставить на хранение у нас можно практически неограниченный объем информации.

-А не получится, что к этой информации получат доступ сотрудники спецслужб?

-Все происходит по законам Латвии, как и в случае с деньгами в банке. Доступ к информации можно получить только в особых случаях, когда идет уголовное расследование и т.д. В противном случае, получить сведения может только тот, кто знает пароль и ваши шифры. Кстати, если у вас есть видео или какие-то фотографии, чтобы показать их друзьям, не обязательно через электронную почту посылать их, что неудобно из-за больших файлов. В нашем случае, все можно загрузить в eDati.lv и просто отправить ссылку, через которую ваши друзья увидят все, что вы хотите им показать. И еще раз отмечу, если у вас есть ноутбук, телефон и интернет, то больше ничего не надо. Все просто, надежно, доступно для вас и гарантированно сохранно от неприятных случайностей.