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Тема взаимоотношения мужчин и женщин видимо столь же древняя, сколь сам человеческий род. А в ХХ веке, по мере развития равноправия, она приобрела новые грани — возникла модель индивидуальной жизни, в которой представители другого пола нужны лишь изредка, по необходимости. А иногда и вообще не нужны.

И если в традиционных обществах смысл существования двух полов объясняется просто - «Божьей волей», то в секуляризированном обществе роль Создателя отдана эволюции. Которая тоже для большинства далеко не процесс, а некая абстрактная схема, которая порождает то динозавров, то мамонтов, и как то раз породила человека, который конечно же не мамонт, а существо развитое, и к эволюции более отношения не имеющее.

Беда в том, что эволюции, как механизму, совершенно безразлично, что мы считаем, и о чем пишем. Начался он очень давно, так давно, что возможно он является естественным механизмом Вселенной изначально. Во всяком случае, палеобиологи не исключают того, что жизнь была занесена на Землю в какой то форме. И как только она стала развиваться, включился механизм отбора самых эффективных форм, механизм жестокий до предела, где проигравший всегда становится в самый конец пищевой цепи — то есть поедается более успешными формами.

В определенный момент, а точнее, по последним данным, в поздний мезопротерозой, что отстоит от нас примерно на 1 миллиард лет появились первые гипотетические организмы, которые сочли за благо размножаться половым путем, что бы выиграть в бесконечной эволюционной гонке. Физические останки организмов, размножавшихся таким путем датируются сроком в 540 миллионов лет назад, когда начался так называемый «кембрийский взрыв».

Половой путь размножения за короткое геологическое время создал огромное количество видов. Секрет прост — два пола играют в грандиозную комбинационную игру. И у каждого пола в этой игре своя задача. Мужские особи, со своей Y-хромосомой, это передовой отряд, который должен найти наилучшее направление мутаций. Если перспектива вида в увеличении роста — то мужчины будут выше женщин, если в уменьшении — то они будут меньше. Те мужские особи, которые наиболее приспособлены к жизни в данной среде дадут наиболее многочисленное потомство, которое зафиксируют женщины со своими двумя Х-хромосомами.

Каждая новая пара М+Ж = это новые комбинации генов. И каждая половинка этой системы имеет жизненно важное значением для выживания вида в целом. Женщины хуже определяют направление источника звука, они хуже видят в темноте, и им трудно сосредоточиться на чем то одном? Это потому, что их задача — спать более чутко чем мужчина, слышать самые тихие звуки, и видеть перифирийным зрением чуть ли не за спиной. Потому что роль женщины — это не только роль матери, но это и роль стража, который должен уловить приближение добычи или угрозы.

Мужчина заточен природой под выполнение конкретной задачи. Он должен получить сигнал женщины, и тут же приступить к действиям. Все остальное потом. Да, он груб и прямолинеен — но если он будет разбрасываться вниманием, он проиграет. И проиграет его семья, его род, его гены. Вся цепочка длиной в миллиард лет окажется утерянной. Поэтому мужчина и женщина — это боевая единица эволюции. Соображения, что всё это относится к прошедшим временам, и дескать теперь действует разум и каждый человек — независимый индивидуум несостоятельны. Прежде всего потому, что инерция эволюции колоссальна.

Задумайтесь - ХХ век в ходе которого сформировалось наше современное общество — это примерно 5 поколений. Тогда с момента основания Риги прошло всего 40 поколений. Рождество Христово отстоит в 100 поколениях Египетские пирамиды — в 250... На территорию Балтии люди пришли примерно 400 поколений назад. Кроманьольцы, близкие к нам люди отстоят от нас более чем на 2 000 поколений. Ну а вообще «проект человек» в лице Homo habilis - “человека умелого» уходит в прошлое на 140 000 поколений в глубь прошлого. Это всего 2.8 млн лет, сущая ерунда по сравнению 500 миллионами лет «половой» эволюции.

Мы подчинялись и будем подчиняться биологическим наработкам тысяч поколений наших предков. Задумайтесь — то что мы сейчас существуем означает только одно — наши предки- - включая питекантропов и динозавров были самыми смелыми, самыми хитрыми, самыми выносливыми.

И — не забудьте — они были и мужчинами и женщинами, любящими друг друга, заботящимися о друг друге и своих детях, обучающих их премудростям жизни.

Потому что проигравшие в этой гонке потомства не оставили. Не оставили его и одиночки.

Поэтому мы все нужны друг другу.

О мужчинах и женщинах — в очередном «Круглом столе» на волнах Радио Балтком 93.9 ФМ в среду, 8 февраля, в 13.00