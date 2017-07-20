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Вопрос доверия источникам информации на глазах становится одним из важнейших в мировой повестке дня. Как отмечают эксперты, комментируя результаты масштабного исследования медиасреды в Латвии, люди ищут информацию в тех СМИ, которые ближе им по взглядам.

В этой ситуации очень легко принять за правду фейк, то есть лживую или непроверенную информацию, если она удобно укладывается в соответствующую картину мира, и отрицать правдивую информацию, называя ее «фейковой», если она раздражает, и разрушает некий благостный образ.

В итоге у разных групп складываются совершенно разные представления об окружающем мире. В такой ситуации крайне сложно вступать в диалог — поскольку уже речь идет не о том, что мы можем придерживаться с оппонентами разных мнений по поводу одних и тем же фактов — проблема в том что мы поначалу мы вообще не знаем, что и для кого есть факт а что есть фейк.

В очередной раз эта тема получила широкое обсуждение на XIX Всемирном конгрессе русской прессы, на который в период с 11 по 15 июля 2017 года в Республику Беларусь съехались издатели и главные редактора различных русскоязычных СМИ из 60 стран. Поводом стала часть выступления президента Белоруси, Александра Лукашенко, в которой он поднял вопрос о достоверности распространяемой СМИ информации. Затронутый вопрос поднял дискуссию, взволновавшую всех участников, несмотря на представляемую страну или личные политические взгляды.

Как отметил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, невозможно остановить запретами в наше время поток информации, который идет гигантской волной. С другой стороны, актуален вопрос доверия к информации. И здесь примечательно, что наступает время, когда потребитель этой самой информации начинает искать максимально надежные, с его точки зрения источники. Например, у ряда крупных американских изданий начали еще в 2014 году расти бумажные тиражи.

«То что написано пером не вырубить топором» - старая мудрость приобретает в цифровое время новое значение, ведь напечатанное сообщение — это «физический скриншот», след на века, которому не грозит участь пропасть ввеках из за смены кодировки, или быть легко стертой нажатием клавиши «Delete”.

Эфирное радио тоже вполне успешно держится на плаву, в том числе потому что работает в режиме «здесь и сейчас». Немаловажно еще и то, что информационное радио типа «Эха Москвы» или «Радио Балтком» в основном «радио диалога», то есть разговора ведущего с гостем в студии. У них есть конкретные имена и фамилии, и каждое слово, высказанное мнение уже остается в истории. Это не анонимные сообщения в социальных сетях, или от имени специально созданных пабликов для публикации фейков, оформляемых зачастую как «шутки».

При этом сетевые системы распространения сигнала наподобие приложения Mix Media Radio выводят радио за пределы города вещания, а само эфирное вещание позволяет получать информацию неограниченному числу пользователей.

И все же — даже достоверная информация будет проходить мимо сознания реципиента, если он не готов скорректировать свои взгляды, или же реалии, с которыми он сталкивается «по жизни», отличаются от того что он слышит из репродуктора. Тем более, если его взгляды поддерживаются сетевыми единомышленниками.

В этой обстановке как никогда важна не просто информация — а аналитика, не просто столкновение мнений, а попытка понять — что и почему происходит, как другие люди понимают и оценивают те или иные события, и почему. Как это не странно звучит, но надо научиться видеть мир глазами своих оппонентов, хотя бы для того, что бы содержательно разговаривать с ними, и о чём то договариваться. И вот это как раз зависит от доброй воли журналистов и блоггеров, если они действительно озабочены сохранением мира, добрососедства и правами человека. Потому что альтернатива диалогу только одна, и до нее, право слово, не хотелось бы доходить.

Возвращаясь к ситуации в Латвии стоит признать, что само понимание того, что две языковых общины имеют свои ориентиры, свои любимые СМИ, своих любимых авторов, ведущих и журналистов - уже шаг вперед. Главное — сделать правильные выводы, и поболее интересоваться друг другом.