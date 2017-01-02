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Сейчас я выдам рецепт счастья, которым следует пользоваться не только в 2017-м году, но и вообще во все другие годы жизни. Мне дожившему до седин, стоит верить! Запоминайте, записывайте, копируйте, распространяйте.

Сперва о печальном (о плохом - сразу после печального). Как многими замечено, этот год был весьма урожайным на уход замечательных людей и многие списывают это на то, что 2016-й високосный. Известный музыкальный критик Артемий Троицкий, побывавший в эти дни в Риге, даже воскликнул: "Лучше бы этот год не начинался!" Помимо терактов, убийств (посла России, к примеру) и всего прочего, в 2016-м скончалось много хороших личностей.

Перечислим только латвийцев: иллюзионист Пальчевский, оператор Андрис Селецкис, депутат и поэт Рута Марьяш, разбился по пути на выставку молодой архитектор Матис Майлитис, а на излете года приказали долго жить миллионер Хенрийс Букс-Вайвадс и бывший директор Дома печати Казимир Дундурс. Ушел из жизни выдающийся режиссер, начинавший в Риге Павел Хомский.

А вот еще - настоящие люди-эпохи в жизни Латвии: король рок-н-ролла Пит Андерсонс, великий сценограф и художник Илмар Блумбергс, редактор и журналистка Чарна Рыжова, мать и отец всей красоты по-латвийски Инта Фогеле. И это не окончательный список. Самое обидное, что многие ушли, будучи совсем не в преклонном возрасте. Говорят, во всем виноваты стрессы, бич сегодняшнего общества. Так что - берегите себя. Это было о печальном, теперь о плохом. Я убежден, что наступивший год, равно как и последующие, не будут более милостливы к нам. Самолеты будут падать, а террористы зверствовать, знаменитые и близкие - умирать. Но просто есть такая версия, что просто нас теперь много, тех же знаменитостей за последние полвека благодаря телевидению, радио и интернету теперь намного больше, чем во времена Александра Македонского, когда единственной знаменитостью был, по-видимому, он сам.

О любопытном. Лет десять назад, когда я работал в журнале "ЖЗЛ" под руководством Чарны Рыжовой, она меня, великого и ужасного, заместителя редактора журнала, выгнала на улицу! То есть, попросила проводить уличные опросы у людей: "Чем запомнилась неделя?" Работа не по статусу, "собачья", но она мне жутко нравилась. Ибо прямо на глазах у тебя накапливался в твою собственную копилку опыт. Ведь лучше учиться на чужих ошибках? Ты в результате начинал разбираться в людях, понимать их достоинства и недостатки, понимать, что мы все разные. Ключевое слово - понимать.

Так вот, тема одного опроса была "А вы были счастливы на этой неделе?" Я вышел с фотографом Сергеем Аболиньшем в парк Кронвалда (рядом с редакцией). Ну, и начался "отлов людей", как мы это называли. В рубрику необходимы, как и обычно, были шесть человек. Люди оказались преимущественно несчастны, поскольку шарахались от фотокамеры, спешили, а уж вопросу "А вы счастливы?" вообще ужасались. Не все так плохо: школьница сказала, что получила пятерку (в смысле - пять латов от родителей за примерное поведение), а потому неимоверно счастлива. Но вот та старушка запомнилась на всю жизнь. Она посмотрела на нас, молодых, и сказала: "Здоровья у меня нет. Какое уж тут счастье?" Так вот, зарубите на носу - вы здоровы? Значит, вы счастливы! Идем дальше - поближе к рецепту счастливых отношений.

Как широко известно, живут народный артист Советского Союза Василий Лановой и народная артистка России Ирина Купченко. Что характерно, вместе живут. Уже более сорока лет! Самое любопытное, что он - по-прежнему Павка Корчагин и истинный коммунист, а она - на демократической основе. Он - сторонник классических форм на сцене и любит пьесы Горького, она - обожает новаторские постановки и вот "Гамлет" Питера Штайна, где она играла Гертруду, а Гамлет Евгения Миронова играл на саксофоне, для Купченко был счастьем! Самое главное: он атеист, а она искренне верующая.

Любой бы другой на их месте разошелся. Или просто убил бы в порыве страсти. Но неразрешимые ситуации иногда спокойно разрешимы, на примере двух великих артистов мы это видим. Необходимо просто иметь хоть какую-то долю культуры отношений, вот и все. "Если вдруг вижу, что надвигается гроза, иду с собакой гулять, - сказала, усмехнувшись, мудрая Купченко, будучи с "Гамлетом" в Риге. - Ну, и в конце концов, мы с Василием Семеновичем ведь просто любим друг друга".

И о прекрасном. Говорят, что это исторический анекдот, но это похоже на правду. В конце концов, бывший государственный секретарь США, Нобелевский лауреат Генри Киссинджер еще жив. Отлично, если его проект реализуется.

Однажды у Киссинджера спросили, что такое челночная дипломатия. Киссинджер ответил: "О! Это универсальный еврейский метод! Поясню на примере: Вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни. Каким образом? Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня и спрашиваю, хочет ли он жениться на американской еврейке? Он мне: "Зачем?! У нас и своих девчонок полно". А я ему: "Да. Но она — дочка миллиардера!" Он: "О! Это меняет дело..." Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю: "Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?" "Фу". "А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера? "О! Это конечно меняет дело!" И таки–да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю: "Хотите иметь зятем русского мужика?" Он мне: "Что вы такое говорите, у нас в семье все — финансисты!" Я ему: "А он как раз президент правления Швейцарского банка!" Он: "О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!" Сюзи: "Фи… Все эти финансисты — дохляки!" А я ей: "Да! Но этот — здоровенный сибирский мужик!" Она: "О–о–о! Это меняет дело".

Так вот, если вы несчастны, то надо поменять как-то это дело. Потому что для того, чтобы быть счастливым, необходимы все-таки быть хоть капельку умным.