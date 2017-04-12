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В Латвийской национальной опере (и, что немаловажно, балете) состоялась премьера великолепного балета на музыку Иоганна Штрауса "У голубого Дуная". Я буду писать об этом легко и непринужденно, хотя... вот признайтесь себе, дорогие читатели, когда танцевать вальс у вас получалось легко и непринужденно?

И вообще, вы его умеете танцевать? Я, например, не умею - вот признался честно. Хотя в этом балете участвовал не раз, и не два. Играл, например, задницу коня, но об этом - ниже.

Сперва информация к размышлению. "У голубого Дуная" - один из самых долгоиграющих балетов нашей латвийской труппы (показан более 310 раз!). Впервые он был поставлен в 1959-м - тогда руководителем латвийского балета Хеленой Тангиевой-Бирзниеце. 13 марта ей бы исполнилось 110 лет, к дате в честь ее памяти этот балет восстановил нынешний худрук Латвийского национального балета Айвар Лейманис.

Это старая история демонстрировалась вплоть до начала тысячелетия. Финальный вальс из балета даже танцевали артисты на сцене на Домской площади в 2001-м, во время празднеств в честь 800-летия латвийской столицы. И сейчас, восстановленный, от всей души вам рассказывает о старых вечных ценностях. Например, о любви. И о том, как танцевать вальс, в конце концов!

Я знаю, о чем говорю, потому что был мимистом в Латвийской опере в 1988-1994-м. И раз двадцать (если не больше!) в "У голубого Дуная" исполнял задницу одного из двух коней, которые в первом отделении вывозят на сцену, изображающую небольшой австрийский городок, карету с известной танцовщицей из Вены Франциской. Карета ломается, кони убегают за кулисы, Франциска остается, возникает чувство (взаимное) с местным скрипачом-композитором Францем, чему огорчается невеста последнего по имени Анель. Далее - по сюжету!

Господи, как воняли эти кони мышами изнутри! Но четыре мимиста - я и Имант Керпис (задницы) и Виктор Желабс и Валдис Иониканс (перед) делали свое дело. Увы, Виктор и Валдис уже умерли, а вот 60-летнего коллегу Иманта встретился сейчас на премьере в партере, в строгом костюме и при галстуке.

Это все к тому, что в нынешней возобновленной постановке весьма интересный трюк - все аутентично, но... "Кони не настоящие!", - шутил я в антракте на манер "Царь не настоящий!", будто те пропахшие грызунами кони были истинными! Но дело в том, что сейчас кони изображены видеоинсталляцией, они проносятся с каретой на заднике сцены - на середину выбрасывается настоящее сломанное колесо и... начинаются танцы.

По сюжету все кончится хорошо - Франц вернется к невесте, он, идущий вдоль голубого Дуная, придумает великую мелодию и в ритме вальса вновь соединится с Анель, а вокруг - 16 прекрасных пар.

Но здесь я о другом. И старое здание, и театр, и карусель (и кони!) - все, как настоящее. Только это обман зрения, это даже не восстановленные декорации, а видеоинсталляции Инеты Сипуновой. И это прекрасно! Тот редкий случай, когда современность так превосходно соединилась со старой доброй классикой. Только ради одного этого стоит пойти на эту прекрасную постановку

Уж не говоря о бессмертной музыке Иоганна Штрауса, отличном исполнении ролей нашим балетом, прекрасных костюмах Инары Гауи...