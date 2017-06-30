Общество |

Не понимаю, почему все такие печальные, отчего многие жалуются на дожди? Как в песне поется "да просто летний дождь прошел", а он - к грибам.

Импульсом для написания этой оптимистической заметки послужил, безусловно, фейсбук, в котором мы сегодня все рождаемся и умираем. "Такие времена!", - как сказал бы Владимир Владимирович, но не Путин. Кстати, о российском лидере. Коллега написал (конечно, в фейсбуке!): "Сейчас грянет ливень. Все будут сидеть мокрые, злые, замерзшие и говорить, что это бог покарал Путина за грехи". Тут ж под постом развернулась дискуссия, кто-то на кого-то обиделся - и покарал. Забанил, короче. А я ушел в леса, дождь ведь, а это хороший знак!

На протяжении многих лет я посещаю заповедное место. Честно скажу, 35-40 минут езды от центра Риги. На поезде. Езжу на пару часов после полудня - мне навстречу идут старушки с ведрами грибов. Их рабочий день в самом разгаре - потом им на рынок, на продажу. А я иду и отдыхаю. Причем, далеко никуда не хожу, просто гуляю. По пути гляжу - лисички. Лисички. Лисички! Блин, а вон подосиновик спрятался. Суп практически готов!

Дорогие дамы и господа, товарищи, граждане и неграждане, соотечественники и гости Республики. Хочу официально информировать вас, что грибной сезон - открыт! Песня из фильма про Максима Максимовчиа Исаева "Где-то далеко идут грибные дожди" в данном случае не совсем точна. Грибные дожди идут не где-то, а здесь и сейчас. Carpie Diem! То есть, "Лови момент!", "Живи настоящим!"

Кстати, Гораций пародирует эту свою собственную фразу в стихотворении "Городская мышь и сельская мышь" (Сатиры II.6). Он использует фразу carpe viam, противопоставляя жизнь в деревне жизни в городе.

О сколько нам открытий чудных готовит гриболовства дух!