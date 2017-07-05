Калейдоскоп |

"Скажи людям правду и тебе никто не поверит", - писал проницательнейший Оскар Уайльд. Он прав. Ибо вот напишу сейчас ниже историю и сразу кое-кто воскликнет: "Ну вот, опять Шаврей сочиняет!"

А тем не менее обстоятельства сложились так, что накануне выехал в славный город-курорт Юрмала, на концерт фестиваля Artissimo. Погода, как известно, была препротивнейшая или, как сказал бы сатирик Райкин, мерзопакостнейшая.

Сразу же вроде был найден ответ на вопрос, какое состояние родной Юрмалы после того, как ее покинули российские фестивали? Пустынен ли курорт и есть ли на нем еще звезды, помимо отдыхающей на вилле "Марта" Пугачевой?

Выйдя на Йомас, на эту нашу юрмальскую "Дерибасовскую", я понял, что звезд нет, улица почти безлюдна, тут еще и дождь и вообще всем нам и бюджету города кранты, вот что случилось после ухода дражайшей "Новой волны".

Тут навстречу, из дождя вынырнула знакомая Илона. "Что делаешь тут?, - спросила она, покуривая сладкую сигаретку. - Серебрякова преследуешь?" "Какого Серебрякова?" "Ну вот этого", - тут же набрала в мобильном интернете его фотографию и я увидел изображение отличного артиста, который великолепно пил водку в фильме Андрея Звягинцева "Левиафан". И который уже вроде года два с семьей живет в далекой Канаде. И что ему делать в Юрмале?

"Да вот он, с дамой, под зонтиком!", - сказала знакомая, указав вперед, на Йомас. И я, как герой "Мастера и Маргариты" поэт Бездомный, помчался за Серебряковым, будто за Воландом. Страстно выглядывал зонтики, их оказалось не так уж и мало. Догнал первый зонтик и под ним оказался... Геннадий Хазанов с супругой Златой.

Глупо было спрашивать у народного артиста, не видали ли он просто артиста Серебрякова? И я побежал к следующему зонтику. Под которым оказался режиссер Марк Розовский, с дамой.

"Нет, не Серебряков это!, - подумал я, отмахнувшись от режиссера-классика. - А ведь так хотелось передать Серебрякову привет от рижского режиссера Евгения Пашкевича, у которого артист снимался в фильме "Гольфстрим".

Тут я увидел еще один зонтик. Из под которого раздался знакомый голос: "Андрей, вы кого ищете?" В общем, Виторган. С супругой. И откуда так много звезд на отрезке в сто метров, когда всюду дождь, а курорт пустынен? А там еще рядом были народные артисты Всеволод Шиловский и Людмила Максакова были.

Но где же Серебряков? На этот вопрос мне не смог ответить даже Максим Галкин, вышедший (под зонтиком) из сувенирного магазина с... нет, не с Пугачевой, а с Игорем Николаевым.

В общем, я устал преследовать артиста Серебрякова, зачем-то прибывшего из солнечной Канады в нашу серую Юрмалу. А ведь он был действительно под зонтиком. Мне потом рассказывали, что я, как сумасшедший, промчался мимо ресторана, в котором сидел Серебряков с дамой - под зонтиком.

Только зонтик был не "ходячий", а "стоячий", тот, который на террасе. И то правда: сразу истину не постигнешь: вот звезды, ждут у моря погоды...