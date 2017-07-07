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Семейные врачи в Латвии проводят забастовку. Поскорее бы она завершилась, поскольку для многих из нас это вопрос жизни. Или смерти.

Накануне представители ассоциации семейных врачей встретились с премьером Кучинским и вроде договорились, что забастовка будет прекращена уже сегодня, но только после письменного соглашения.

Ну, не знаю, как кто, а вот мой семейный врач поступил весьма неординарно - просто ушел в отпуск. И не придерешься - а что, июль месяц ведь, самое время отпусков. Все приписанные к нему пациенты теперь автоматически поступают к его коллеге, а коллега... бастует. В результате получается как в анекдоте - "усложняем эксперимент", ведь все пациенты находящегося в отпуске, а также бастующего врача переходят к врачу третьему, который почему-то решил остаться на рабочем месте, спасибо ему.

Но результат ясен - очереди. А рецепт для родного человека нужен срочно - дела сердечные. В результате идем дальше, сознательно усложняя эксперимент - в аптеке фармацевту, которая, впрочем, давно уже знает в лицо своих покупателей, рассказываешь откровенно, что нужно лекарство, но рецепта нет: "Там такие очереди, ну кто высидит несколько часов?"

И происходит удивительное - фармацевт, мудрая дама в летах, отвечает: "Я все понимаю. В данной ситуации вам я лекарство дам без рецепта". Видимо, клятву Гиппократа все же помнит. Заодно все-таки разговорились на актуальную тему и выяснились некоторые интересные нюансы.

"Как думаете, скоро они завершат забастовку?", - поинтересовался я. В конце концов, у меня заветный талон за четыре евро, выписанный несколько месяцев назад на посещение кардиолога. Дата приема - июль 2017 года. Нет, можно было и сразу, но уже за "тридцатку", а журналисты люди небогатые, так что - ждем-с. "Но вот только будет ли врач на посту, как вы думаете?"

Ответ был мудрый до невероятности. Латышский фармацевт, явно пережившая несколько властей, сказала просто: "Избаловались они, семейные!" И дальше с медицинским легким цинизмом рассказала о том, как наши желания не сходятся с нашими возможностями.

"Они хотят зарплаты, как в Европе - по две, а то и по три тысячи евро. А откуда эти деньги возьмутся, если дети этих врачей, закончившие наш Медицинский, прямиком уезжают в Европу и налоги платят там? Нет у нас налогов - нет и высоких зарплат. Сегодня хороший семейный врач получает 1200 евро, а то и больше, и чего им не хватает? Вы же явно сами знаете, что работа у них не каторжная".

И тут я вспомнил своего семейного врача. Тот, который в отпуске. Интеллигентная дама. Но в общем-то, весь прием занимает пару минут. В лучшем случае - померяют давление родному человеку. А так - на глаз, все и так же ясно? И - рецепт. До новых встреч!

В общем, давайте же выпьем! Выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями! Лет через десять, когда, быть может, у нас будут у всех зарплаты, как в Германии, то выпьем что-нибудь дорогое, а пока что можно и по рюмочке дешевой белорусской водки - в медицинских, разумеется, целях.