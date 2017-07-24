Культура |

В последнее время мне очень трудно стало работать в искусстве. Так что перфоманс с голыми попами - обо мне!

Напомним, что уже почти две недели назад в маленькой временной галерее "Искусству необходимо помещение", что на улице Калнциема, состоялось открытие выставки Ивара Гравлейса, идея которой принадлежит выдающемуся мастеру латышского андеграунда Андрису Гринбергсу, с которым имею честь быть более, чем знакомым (да-да!).

Так вот, был накрыт стол, фрукты, вино, лился горячий шоколад, а вокруг "тусовались" дамы в национальных нарядах, у которых филейная часть была полностью обнажена. Да и передняя - тоже. На заднем плане при этом висела вариация на тему "Моны Лизы" да Винчи, но на нее действительно мало кто обратил внимание, потому что... ну, попы же голые!

В общем, таким образом Гравлейс и Гринбергс выразили свой протест, сказав, что на открытие выставок у нас приходят, как правило, выпить и закусить, а вот на предметы искусства мало кто обращает внимание. Так вот, Гринбергс - гений! Потому что его идея попала в самую цель!

Смотрите, уже целую неделю практически все латвийские СМИ обсуждают наличие голых кормящихся у стола женщин, о художественном мероприятии написали даже те издания, которые далеки от искусства, но при этом описав все попы и... не заметив работы на тему великого Леонардо! Некоторые, описав попы и закуску, при этом пнули классика Гринбергса - дескать, ну вся эта игра с обнаженкой уже устарела, нашел, чем удивить. Но поняли ли такие действительно суть дела?

А дело тут уже не в искусстве, а в жизни. И в том, что свидетельствую - Андрис Гринбергс, подаривший идею перфоманса еще много лет назад, уже тогда был мудр. А я осознаю его правоту только сейчас, часто посещая вернисажи - в последнее время редко по зову души, а исключительно по работе.

Покойная редактор Чарна Рыжова лет десять назад с мудрой улыбкой спрашивала меня: "Когда же ты научишься относиться к этим выставкам, как к работе?" Прошли годы, Чарна лежит на кладбище на Масличной горе в Иерусалиме, а я теперь - работаю.

Но трудно стало работать в искусстве - глядя наметанным взглядом, понимаешь, кто и зачем сюда пришел. Большинство уж знаю в лицо (город маленький). Так вот, невозможно работать во время вернисажей - все пьют! И выслеживают следующий халявный стаканчик! Куда уж до картин? Сперва я в знак протеста приходил на иные вернисажи со своей бутылкой (или с пачкой трехлитровой за чирик). Но многие решили, что я богатый просто... Становились в очередь ко мне за "добавкой" по окончании официального налива, после моих отказов возымел несколько лютых врагов. Слышал слово "жмот" и даже "жид".

В силу вышеперечисленных и иных обстоятельств в последнее время я стал ходить на выставки за полчаса до их начала - благо, художник уже на месте, можно побеседовать, сфотографировать автора. Или на следующий день.

Некоторые "халявщики" (или, как их называют культурные латыши, "любители искусств"), встречая меня, уходящим с выставки уже за минуту до ее начала (а бокалы ведь стоят!) даже выслеживали меня - куда это он убегает? Где-то больше наливают? Заявляю это без паранойи! Ситуация смешная: с одной стороны, вход на большинство открытий выставок свободный. С другой стороны, иногда даже устроители не могут разобрать, кто тут случайная персона, а кто профессор Академии художеств.

Итак, рациональное предложение: делать, как в Германии, Швеции... Каждому входящему с улыбкой вручать два жетона на получение двух бокалов. Иного не дано.

...На днях ехал в Юрмалу по улице Калнциема. Транспорт остановился у этой маленькой галереи "Искусству необходимо помещение". Загадочно мне улыбалась "Мона Лиза" издали. Голых задниц не было. Вообще никого не было - не открытие же, не наливают.

Ну, я Джоконде тоже в ответ улыбнулся.