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"Почему он сделал это?" - в политических кулуарах по-прежнему спорят о том, что заставило Раймонда Вейониса поручить формирование правительства именно Янису Бордансу, а не опытнейшему Артису Пабриксу? В этих же кулуарах власти фигурируют три версии.

Версия первая - президент получил ясный сигнал, что Новая консервативная партия и KPV.LV под началом Пабрикса работать не будут. А без этих двух партий и с "Согласием" в оппозиции у возможной коалиции Пабрикса не будет большинства. Иными словами, правительство он не сформирует.

Вариант второй - Вейонис, отдав предпочтение Бордансу, тем самым рассчитывает получить от НКП и заодно - от KPV.LV поддержку на майских президентских выборах. Ведь сегодня нынешнего президента поддерживают, и то весьма условно, только "зеленые крестьяне".

И третья версия, которая представляется самой правдоподобной - президент был уверен, что Борданс правительство не создаст. В пользу этой версии говорит и совершенно необычный шаг, который сделал Вейонис. Впервые в истории президент обозначил конкретный срок, в течении которого Бордансу нужно сформировать правительство. Лидеру НКП президент дал две недели. Причем, в эти две недели входят и праздники! Понятно, что с 17-го по 19-е ноября никаких переговоров проводиться не будет. Очевидно, что за столь короткий период Борданс даже не успеет согласовать с президентом кандидатуры на пост министров обороны и иностранных дел - а это еще одно условие президента! Отсюда можно предположить, что у президента есть план "Б". Он заключается в выдвижении четвертого кандидата - его имя, возможно, вообще даже сейчас не фигурирует в общественном пространстве. Если все-таки дело дойдет до такого варианта развития событий, то новое правительство у нас появится не раньше, чем к Рождеству. Есть риск, что и оно долго не проработает. Но такова была воля довольно большой части избирателей. Они хотели новых лиц в политике и радикальных решений. Что ж, осталось расслабиться и получать удовольствие. Многие, боюсь, соберут чемоданы и отправятся к тем соотечественникам за рубежом, которые особенно активно голосовали именно за новые силы. Они голосовали, а нам теперь с этим жить.