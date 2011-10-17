Политика

Лидер КНДР хочет заключить мирный договор с США ( )

Урбанович: Кучинскис не в силах противостоять предвыборным инициативам ( )

Рейзниеце-Озола пропустит выборы в Сейм ради шахматного турнира ( )

Министр одобряет введение пособий супругам умерших пенсионеров ( )

СМИ: у дочери Путина есть тайные банковские счета в Латвии ( )

Минфин США: латвийские банки страдают из-за обслуживания нерезидентов ( )

МВД не откажется от пенсий по выслуге ( )

Глава Службы госдоходов Илзе Цируле найдена мертвой ( )

В Риге прошел "марш с барабанами" против школьной реформы ( )

На выборы президента РФ поедут два наблюдателя из Латвии ( )

Коалиция пока не поддерживает инициативу о выходном дне 16-го марта ( )

Лембергс: бесконтрольность над FKTK и Банком Латвии - полный идиотизм! ( )