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Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о государственном социальном страховании, предусматривающие отказ от введения минимальных социальных взносов с 2017 года.

За принятие поправок проголосовали 87 депутатов, против - ни одного, в депутат "Единства" Солвита Аболтиня в голосовании не участвовала. Депутаты также поручили правительству до 1 мая 2017 года разработать и подать в Сейм поправки к законам, устанавливающие размеры услуг соцстрахования для социально застрахованных лиц с объектом низких обязательных взносов.

Предложение фракции "Единства" перенести изменения минимальных социальных взносов на более поздний срок поддержки не получило.

Временно отказавшись от введения минимальных социальных взносов, Сейм сегодня решил повысить ставку налога с микропредприятий (НМП) с 2017 года до 15%, а для предприятий с небольшим оборотом (до 7000 евро в год) - до 12%. Данное исключение будет действовать только в 2017 году.