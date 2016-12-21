Джон Маккейн обсудит в Латвии вопросы сотрудничества с США (13)

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Политика | 21 декабря 2016 года, 08:38

На следующей неделе в Латвию прибудут влиятельные американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также сенатор-демократ Эми Клобушар.

Ожидается, что сенаторы посетят Латвию 28-29 декабря перед визитом в Литву, который состоится 29-30 декабря.

Во время визита сенаторы встретятся с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, министром обороны Раймондом Бергманисом, председателем Сейма Инарой Мурниеце. Также у сенаторов может состояться встреча с президентом Раймондом Вейонисом.

Во время встречи с сенаторами будут обсуждаться вопросы политики безопасности в регионе и сотрудничество после президентских выборов в США.

Напомним, в прошлый раз сенатор США Джон Маккейн приезжал в Латвию в августе 2015 года на открытие Центр стратегической коммуникации НАТО. Тогда он указал, что центр НАТО в Риге поможет в борьбе с той кампанией пропаганды и дезинформации, которую развернул президент России Владимир Путин.

Комментарии 13
Alex1 день назад
Правильно "вьетнамский герой" ,надо морально поддержать местных бравых вояк ,совсем духом упали после избрания Трампа ,говорят даже строительство казарм приостановлено ...
2
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роланд1 день назад
Зачем? Кто его,сбитуюю утку, здесь будет слушать.
1
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Tron1 день назад
После 20 января посмотрим о поддержке и разрыв пуканов проОбамовских и Клинтоновских шавок.
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