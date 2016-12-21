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На следующей неделе в Латвию прибудут влиятельные американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также сенатор-демократ Эми Клобушар.

Ожидается, что сенаторы посетят Латвию 28-29 декабря перед визитом в Литву, который состоится 29-30 декабря.

Во время визита сенаторы встретятся с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, министром обороны Раймондом Бергманисом, председателем Сейма Инарой Мурниеце. Также у сенаторов может состояться встреча с президентом Раймондом Вейонисом.

Во время встречи с сенаторами будут обсуждаться вопросы политики безопасности в регионе и сотрудничество после президентских выборов в США.

Напомним, в прошлый раз сенатор США Джон Маккейн приезжал в Латвию в августе 2015 года на открытие Центр стратегической коммуникации НАТО. Тогда он указал, что центр НАТО в Риге поможет в борьбе с той кампанией пропаганды и дезинформации, которую развернул президент России Владимир Путин.