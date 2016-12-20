Премьер: не надо искать виноватых в проблемах с налогами (14)

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Политика | 20 декабря 2016 года, 21:32

Цель последних изменений в налоговой политике - устранить недостатки, а не искать виноватых, заявил премьер-министр Марис Кучинскис.

"Главная задача состояла в том, чтобы принять до конца года такое нормативное регулирование, которое устранило бы хаос, который наступил бы с началом нового года. Было важно добиться, чтобы люди не потеряли работу, а многие латвийские предприятия не решили перейти в серый сектор", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что ответит за ошибки своего правительства, но не намерен отвечать за промахи предыдущего Кабинета министров.

Президент Раймонд Вейонис ранее заявил, что задача премьера дать оценку тому, кто ответственен за многочисленные неясности в налоговой сфере. Он подчеркнул, что самое важное сейчас - устранить ранее допущенные ошибки в налоговом регулировании и добиться, чтобы поправки вовремя вступили в силу, затем премьер должен проанализировать, кто виноват в сложившейся ситуации.

"Под каждой ошибкой всегда есть конкретное имя, фамилия. То, что правительство и парламент поддержали, еще раз подтверждает, что не всегда депутаты полностью знакомятся со всеми предлагаемыми законодательными нормами, и голосование проходит по партийному принципу. Нужно увеличить ответственность политиков за каждое решение", - сказал Вейонис.

Как сообщалось, ранее приятные Сеймом поправки к закону о налоге с микропредприятий (НМП), предусматривающие постепенную ликвидацию этого налогового режима, и поправки о введении минимальных социальных взносов вызвали многочисленные возражения со стороны предпринимателей. Сегодня парламент внес новые изменения в законодательство, постановив, что НМП в будущем году будет повышен до 15%, а введение минимальных социальных взносов отменено.

Комментарии 14
леший1 день назад
под каждой ошибкой всегда есть, конкретное ИМЯ и ФАМИЛИЯ----Ивар Годманис, Илмар Репше, Гайлис, Домбровскис, Страуюма и т.д. и т.п. ====МАЛО назвать фамилии----НУЖНО ещё ИМ и ответить за ошибки====страна не пуганных чиновников====очень жаль, что карательные органы, которые должны следить за порядком в стране----занимаются покрывательством власть-имущих
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ди..1 день назад
Кучинскис , да вы все хороши! Вместо того что б исправлять ошибки предыдущих, вы их еще больше усугубляете! И я очень хорошо помню ваши слова, когда вступили в должность премьера - "без повышения налогов не обойтись,будем повышать, но постепенно!" Так что не надо валить с больной головы на здоровую, рано или поздно отвечать придется вам всем, за разбазаривание и уничтожение экономики Страны.
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Parser1 день назад
Правильно - не надо искать виноватых. А не то окажется, что он сам виноват. А это уже попахивает отсутствием патриотизма и лояльности.
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