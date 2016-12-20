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Цель последних изменений в налоговой политике - устранить недостатки, а не искать виноватых, заявил премьер-министр Марис Кучинскис.

"Главная задача состояла в том, чтобы принять до конца года такое нормативное регулирование, которое устранило бы хаос, который наступил бы с началом нового года. Было важно добиться, чтобы люди не потеряли работу, а многие латвийские предприятия не решили перейти в серый сектор", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что ответит за ошибки своего правительства, но не намерен отвечать за промахи предыдущего Кабинета министров.

Президент Раймонд Вейонис ранее заявил, что задача премьера дать оценку тому, кто ответственен за многочисленные неясности в налоговой сфере. Он подчеркнул, что самое важное сейчас - устранить ранее допущенные ошибки в налоговом регулировании и добиться, чтобы поправки вовремя вступили в силу, затем премьер должен проанализировать, кто виноват в сложившейся ситуации.

"Под каждой ошибкой всегда есть конкретное имя, фамилия. То, что правительство и парламент поддержали, еще раз подтверждает, что не всегда депутаты полностью знакомятся со всеми предлагаемыми законодательными нормами, и голосование проходит по партийному принципу. Нужно увеличить ответственность политиков за каждое решение", - сказал Вейонис.

Как сообщалось, ранее приятные Сеймом поправки к закону о налоге с микропредприятий (НМП), предусматривающие постепенную ликвидацию этого налогового режима, и поправки о введении минимальных социальных взносов вызвали многочисленные возражения со стороны предпринимателей. Сегодня парламент внес новые изменения в законодательство, постановив, что НМП в будущем году будет повышен до 15%, а введение минимальных социальных взносов отменено.