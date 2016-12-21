Вешняков: впервые за 8 лет буду встречать Новый год дома (3)

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Политика | 21 декабря 2016 года, 16:07

Завершая свои полномочия Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Латвии, Александр Вешняков провел итоговую пресс-конференцию, на которой рассказал о планах на ближайшее время.

По словам посла, этот Новый год для него будет совершенно иным, чем восемь предыдущих.

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"Первое, что я должен сделать - это вернуться домой в Россию. Впервые за 8 лет я буду встречать Новый год в кругу семьи, дома. Все эти годы я встречал этот праздник здесь, в Латвии. Длительное отсутствие в России наложило определенный отпечаток, поэтому хочу приехать домой, осмотреться, понять, что делать дальше. Варианты дальнейших действий могут быть разные, выбор есть. Тот выбор, который будет мне интересен, в том числе, полезен для государства, такой я и приму", - сказал Вешняков.

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Он также добавил, что собирается покинуть Латвию 30 декабря, а уже в январе его на посту сменит Евгений Лукьянов, который сейчас является замсекретарем Совета безопасности РФ.

Добавим, что 27 декабря в 12.00 часов Александр Вешняков станет гостем радио Baltkom.

Комментарии 3
Лёлик23 часа назад
Ну тогда с наступающим и всех благ и крепкого здоровья!!!
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Лёлик 20 часов назад
За вежливостью в какой нибудь российский магазин , там получишь по полной...
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Дуся22 часа назад
Работа посла в Латвии лучше работы посла в Турции. У нас спокойная страна, нет таких сложностей в межгосударственных отношениях, как со многими другими странами. Думаю, что посольские работники у нас скорее на курорте, чем на работе. За исключением консульского отдела, который выдаёт визы в Россию, там всегда очереди, и работать надо много и быстро. Вежливости бы им добавить.
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