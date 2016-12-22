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Оппозиционная парламентская фракция партии "Согласие" подала в Конституционный суд (КС) исковое заявление, оспаривая поправки к закону об образовании, предусматривающие возможность увольнения нелояльных государству педагогов.

Исковое заявление подписали 20 депутатов "Согласия". Они просят КС дать оценку соответствия поправок 100-й и 106-й статьям Конституции Латвии, гарантирующим право на свободу слова и на свободу выбирать род занятий и место работы в соответствии со своими способностями и квалификацией.

Депутат Андрей Элксниньш сказал журналистам, что для КС довольно большой вызов - дать оценку конституционности "института лояльности". Он допускает, что до принятия решения КС может пройти не меньше полугода.

Введя такое регулирование, Латвия будет двигаться в направлении к полицейскому государству, подчеркнул Элксниньш. К тому же "поправки о лояльности" - проблема, с помощью которой пытаются расколоть общество и педагогов, считает он, указывая, что это регулирование является выражением недоверия всем педагогам.

Как сообщалось, 23 ноября Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие для работодателя возможность незамедлительно прекращать трудовые правовые отношения с руководителем учебного заведения или педагогом, если констатировано, что он нелоялен Латвии и ее Конституции.

Законопроект разработан Министерством образования и науки с целью предотвратить риски для интересов государства и общества, демократии, безопасности и развития, которые могли бы возникнуть из-за противоправных действий руководителя учебного заведения или педагога, нелояльного Латвии и ее Конституции, а также ограничить нерациональное использование средств госбюджета.

10 ноября Кабинет министров передал на дальнейшее рассмотрение в Сейме одобренные во втором чтении поправки к закону об образовании, предложенные министром образования и науки Карлисом Шадурскисом, уточнив случаи, когда можно будет увольнять с работы нелояльных государству педагогов. Такое решение было принято без учета возражений оппозиционных политиков.