Сейм утвердил нового командующего НВС (7)

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Политика | 22 декабря 2016 года, 10:00

Сейм утвердил в четверг генерал-майора Леонида Калниньша на должности командующего Национальными вооруженными силами (НВС).

За его утверждение проголосовали 88 депутатов, против - ни один, воздержавшихся тоже не было, передает радио MIX FM 102,7.

Калниньш служил начальником Объединенного штаба НВС с августа текущего года, а в НВС служит с 1997 года. В 2006 году был заместителем командующего латвийским контингентом в Ираке.

Прежний командующий НВС Раймонд Граубе летом объявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.

Командующий НВС утверждается на должности сроком на четыре года Сеймом по предложению президента Латвии и рекомендации Министерства обороны.

Комментарии 7
гы-гы 5 часов назад
Страна дураков,главнокомандующий государства должен иметь хотя бы высшее военное образование как минимум!Ну да, какая страна такая и армия.Господи,министр обороны спортсмен силач,главнокомандующий недоучка сантехник,зам под стать тоже, без военного образования куда страна катится?
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ss 5 часов назад
надеюсь у этой зиргу галвы, хотя бы среднее образование имеется.
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Alex 5 часов назад
Не видно и не слышно звания .Ладно ,спорим скоро генералом будет?
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