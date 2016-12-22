Сейм утвердил нового командующего НВС (7)
Политика | 22 декабря 2016 года, 10:00
Сейм утвердил в четверг генерал-майора Леонида Калниньша на должности командующего Национальными вооруженными силами (НВС).
За его утверждение проголосовали 88 депутатов, против - ни один, воздержавшихся тоже не было, передает радио MIX FM 102,7.
Калниньш служил начальником Объединенного штаба НВС с августа текущего года, а в НВС служит с 1997 года. В 2006 году был заместителем командующего латвийским контингентом в Ираке.
Прежний командующий НВС Раймонд Граубе летом объявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.
Командующий НВС утверждается на должности сроком на четыре года Сеймом по предложению президента Латвии и рекомендации Министерства обороны.
Страна дураков,главнокомандующий государства должен иметь хотя бы высшее военное образование как минимум!Ну да, какая страна такая и армия.Господи,министр обороны спортсмен силач,главнокомандующий недоучка сантехник,зам под стать тоже, без военного образования куда страна катится?
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надеюсь у этой зиргу галвы, хотя бы среднее образование имеется.
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Не видно и не слышно звания .Ладно ,спорим скоро генералом будет?
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