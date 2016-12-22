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У 57 штурмовых винтовок, используемых солдатами латвийской армии, сломался пластиковый приклад. Однако после долгих дискуссий Национальные вооруженные силы (НВС) в марте этого года решили, что продолжат их закупать, сообщает газета Neatkarīgā Rīta Avīze.

Штурмовые винтовки G36 Министерство обороны Латвии закупает у немецкой компании Heckler & Koch. В министерстве подчеркивают, что в данном случае нельзя говорить о браке, поскольку пластиковый приклад сломался в результате использования винтовок в экстремальных условиях, а также из-за неправильного обращения.

"Только у небольшой части штурмовых винтовок, используемых НВС, пластиковый приклад был сломан или поврежден, и это произошло не потому, что винтовки были сделаны некачественно. Причиной поломки стал человеческий фактор во время военных учений. […] Человеческий фактор в данном случае означает, что на оружие, к примеру, был брошен тяжелый предмет или на него наехал гусеницей танк. Поэтому мы не выдвигаем претензии к производителю и поставщику", - отметили в пресс-службе министерства.

Также указывается, что одно из главных преимуществ штурмовых винтовок G36 – это сравнительно небольшой вес, поскольку многие детали оружия сделаны из армированного стекловолокном пластика. В результате этого винтовка гораздо легче по весу, но и менее надежна. Как указывает Минобороны, в данном случае даже особенности материала не являются причиной поломки, и винтовки оперативно ремонтируются.

"Только 57 штурмовых винтовок, находящихся в распоряжении НВС, сломались или у них оказался поврежден пластиковый приклад. Однако все приклады уже починены. Поломки не связаны с качеством оружия. Нет ничего необычного в том, что при использовании винтовок при выполнении тактических заданий у оружия появляются повреждения", - отмечают в министерстве.

О других проблемах, связанных со штурмовыми винтовками G36, пока не сообщается. В свою очередь, в Германии проблем с поломкой пластикового приклада не возникало.

НВС используют соответствующие стандартам НАТО штурмовые винтовки G36 уже с 2006 года. В том числе, данное оружие использовалось и во время участия в международной операции в Афганистане, и ранее никаких жалоб на него не поступало.

Фото: ru.wikipedia.org