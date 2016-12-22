Сейм отказался увольнять Рейзниеце-Озолу и Рейрса (4)

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Политика | 22 декабря 2016 года, 14:57

Сегодня Сейм большинством голосов отклонил предложение оппозиции об отставке министра благосостояния, бывшего министра финансов Яниса Рейрса ("Единство") и об отставке Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК) с поста министра финансов.

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Запрос об отставке Рейрса поддержали 24 депутата, против проголосовали 44, 12 депутатов в голосовании не участвовали. Запрос об отставке Рейзниеуце-Озолы поддержали 12 депутатов, против проголосовали 53, 22 депутата в голосовании не участвовали.

Как сообщалось, депутаты фракции Латвийского объединения регионов (ЛОР) собрали десять подписей под требованием отставки Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК) с поста министра финансов и ее предшественника на этой должности Яниса Рейрса ("Единство") - с поста министра благосостояния.

Под требованием отставки подписались также несколько депутатов от оппозиционной партии "Согласие" и не входящий во фракции депутат Артус Кайминьш (KPV LV).

"Кто-то должен наконец взять на себя ответственность за существующий в налоговой сфере хаос, за невыполнение предвыборных обещаний, а также за уменьшение конкурентоспособности латвийских предпринимателей и особенно - за дестабилизацию деятельности малых предприятий", - подчеркнул председатель фракции ЛОР Мартиньш Бондарс.

Оппозиционные депутаты требуют также отставки бывшего министра финансов Рейрса, поскольку противоречащие интересам жителей Латвии и прежним обещаниям решения были приняты еще в предыдущем правительстве.

Комментарии 4
шустрый1 час назад
Дурни дурней не увольняют,там ведь большинство не дееспособных....а Рейрс это вообще уникум...
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Alex1 час назад
Я тоже против.В какой стране ещё есть министр шахматистка -"финансистка" ?Хоть чем-то погордиться !И муженёк у неё тож каким-то "важным" институтом Латвии важно "руководит" ,нацепив для солидности дорогущие очки на нос.Семейная идиллия !
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Подумаешь шахматистка15 минут назад
Уже и пианист, и тракторист были, и даже презик из зоопарка, и марсианин с хомяком были.
Шахматистка - ни о чём.
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