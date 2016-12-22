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Сегодня Сейм большинством голосов отклонил предложение оппозиции об отставке министра благосостояния, бывшего министра финансов Яниса Рейрса ("Единство") и об отставке Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК) с поста министра финансов.

Запрос об отставке Рейрса поддержали 24 депутата, против проголосовали 44, 12 депутатов в голосовании не участвовали. Запрос об отставке Рейзниеуце-Озолы поддержали 12 депутатов, против проголосовали 53, 22 депутата в голосовании не участвовали.

Как сообщалось, депутаты фракции Латвийского объединения регионов (ЛОР) собрали десять подписей под требованием отставки Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК) с поста министра финансов и ее предшественника на этой должности Яниса Рейрса ("Единство") - с поста министра благосостояния.

Под требованием отставки подписались также несколько депутатов от оппозиционной партии "Согласие" и не входящий во фракции депутат Артус Кайминьш (KPV LV).

"Кто-то должен наконец взять на себя ответственность за существующий в налоговой сфере хаос, за невыполнение предвыборных обещаний, а также за уменьшение конкурентоспособности латвийских предпринимателей и особенно - за дестабилизацию деятельности малых предприятий", - подчеркнул председатель фракции ЛОР Мартиньш Бондарс.

Оппозиционные депутаты требуют также отставки бывшего министра финансов Рейрса, поскольку противоречащие интересам жителей Латвии и прежним обещаниям решения были приняты еще в предыдущем правительстве.