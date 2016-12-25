Посол России: нам не надо ссориться с Латвией (3)

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Политика | 25 декабря 2016 года, 15:23

Для российско-латвийских отношений особо благоприятным был период после визита экс-президента Валдиса Затлерса в Москву, теперь они ухудшились, но нужно надеяться на скорее улучшение и возвращение к хорошему сотрудничеству, заявил на итоговой пресс-конференции посол России в Латвии Александр Вешняков.

Он напомнил о политике Евросоюза, которая предусматривает необходимость улучшения отношений между странами даже при наличии препятствий, но для этого нужен "дипломатический путь".

Вешняков подчеркнул, что после визита Затлерса в Москву удалось значительно улучшить отношения, а ухудшение их произошло в 2014-2015 гг.

"Нам с Латвией не нужно ссориться. Я думаю, вы с этим согласитесь", - сказал посол.

Он перечислил несколько проблем, в которых нужно "поставить точки", например, демаркация границы. Он вспомнил также о межгосударственной комиссии историков, у которой был потенциал, но работа остановилась. Вешнякова на посту посла России в Латвии сменит в следующем году Евгений Лукьянов.

Комментарии 3
леший3 часа назад
Вишняков пытается уйти с поста на позитиве----никто и не ссорился с Латвией----всё проще---просто в Латвии не с кем разговаривать----нормальный же человек не пытается разговаривать с мусорным ведром?---вот и Россия не хочет
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леший2 часа назад
какое высокомерие?----назови хотя бы одного человека у власти с кем можно вообще о чём-либо договариваться?
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сёма2 часа назад
Высокомерие?...нуну!
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