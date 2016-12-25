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Для российско-латвийских отношений особо благоприятным был период после визита экс-президента Валдиса Затлерса в Москву, теперь они ухудшились, но нужно надеяться на скорее улучшение и возвращение к хорошему сотрудничеству, заявил на итоговой пресс-конференции посол России в Латвии Александр Вешняков.

Он напомнил о политике Евросоюза, которая предусматривает необходимость улучшения отношений между странами даже при наличии препятствий, но для этого нужен "дипломатический путь".

Вешняков подчеркнул, что после визита Затлерса в Москву удалось значительно улучшить отношения, а ухудшение их произошло в 2014-2015 гг.

"Нам с Латвией не нужно ссориться. Я думаю, вы с этим согласитесь", - сказал посол.

Он перечислил несколько проблем, в которых нужно "поставить точки", например, демаркация границы. Он вспомнил также о межгосударственной комиссии историков, у которой был потенциал, но работа остановилась. Вешнякова на посту посла России в Латвии сменит в следующем году Евгений Лукьянов.