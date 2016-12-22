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Став председателем партии "Единство", Андрис Пиебалгс хотел создать "новую волну", но это ему не удалось, признал он в интервью ЛТВ.

После избрания на должность лидера партии в июне Пиебалгс сказал, что рейтинг "Единства" до конца года должен достичь 10%, в противном случае он возьмет на себя ответственность.

Сегодня Пиебалгс заявил, что еще не знает, каков был рейтинг партии в декабре, но, если он остался на уровне прошлого года, это будет означать отрицательную оценку его работы - неудачу для него, но не для партии.

Пиебалгс считает, что причин этой неудачи две: первая заключается в том, что его избрание не породило "новой волны", а второе - нехватка новых идей в "Единстве". "Вероятно, общество хочет новых политиков, и старые лица ему немного надоели", - сказал он.

Пиебалгс не дал прямого ответа на вопрос, планирует ли он уйти с поста лидера "Единства". Он отметил лишь, что сначала нужно дождаться декабрьского рейтинга, затем сообщить об отставке членам партии и уже потом прессе.

Пиебалгс добавил, что возглавляемая им партия сейчас едина, как никогда.