Политика |

Сейм в четверг, 22 декабря в окончательном чтении принял поправки к законодательству, которые запрещают выдавать специальное разрешение на работу тем охранным фирмам, владельцы которых "состоят в антигосударственной или преступной организации и создают угрозу безопасности государства".

Помимо этого, как сообщает LETA, Сейм разрешил Кабинету министров начать работу над уточнением нормативных актов, регулирующих охранную сферу — будут введены правила, касающиеся необходимого для получения сертификата охранника образования, требования к желающим стать охранником, а также правила проведения экзамена.

Решение о том, опасен ли владелец, а также работники охранной фирмы, будут принимать госструктуры.

Также правительство устанавливает, какому физическому лицу выдается охранный сертификат, его дубликат и повторный сертификат с продленным сроком действия, а также государственную пошлину за получение, дубликат и продление срока годности сертификата.