Сейм "взялся" за охранный бизнес: нелояльным там не место (9)
Сейм в четверг, 22 декабря в окончательном чтении принял поправки к законодательству, которые запрещают выдавать специальное разрешение на работу тем охранным фирмам, владельцы которых "состоят в антигосударственной или преступной организации и создают угрозу безопасности государства".
Помимо этого, как сообщает LETA, Сейм разрешил Кабинету министров начать работу над уточнением нормативных актов, регулирующих охранную сферу — будут введены правила, касающиеся необходимого для получения сертификата охранника образования, требования к желающим стать охранником, а также правила проведения экзамена.
Решение о том, опасен ли владелец, а также работники охранной фирмы, будут принимать госструктуры.
Также правительство устанавливает, какому физическому лицу выдается охранный сертификат, его дубликат и повторный сертификат с продленным сроком действия, а также государственную пошлину за получение, дубликат и продление срока годности сертификата.
Работайте на благо страны и людей, и не надо будет нелояльных бояться.
Знаю, в чей огород этот камень.
Кстати, а в земессардзе почему берут бывших уголовников, алкашей, наркоманов и прочую нелояльную шваль? И даже дома оружие хранить разрешат!
Это, не иначе, ИГИЛ, и незапрещённая официально в Латвии Джебхад Аннусра. Вот только в охрану нельзя ....