Депутат Сейма: Латвия на самом деле въехала, простите, в задницу! (8)

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Политика | 22 декабря 2016 года, 22:12

Опыт Китая, который в жесткой форме наказывает своих коррупционеров, пора перенять Латвии, и тогда в стране начнется развитие, так считает депутат Сейма от партии "Согласие" Андрей Элксниньш, пишет Skaties.lv.

Сегодня политик, в ходе голосования за отставку министров финансов и благосостояния, отличился резкими высказываниями, которые не остались не замеченными другими политиками и представителями СМИ.

"Все государство, (…) действительно, оказалось, уж простите, в заднице. В самом прямом смысле этого слова", — отметил депутат. "В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае. Взяли бы да поставили к стенке пару человек для профилактики. И мы начали бы ремонтировать дороги, строить заводы, и все было бы в порядке. У нас было бы развитие", — сказал политик.

Депутат Сейма Илзе Винкеле ("Единство") назвала высказывания депутата неприемлемыми.

Представитель СЗК Ингмар Лидака заявил, что "видимо, опять наступило полнолуние", а также отметил, что в Китае к стенке ставят обычно как раз представителей оппозиции, и поэтому там так плохо с оппозиционерами.

Напомним, оппозиционные депутаты во время голосования оказались в меньшинстве, к тому же часть из оппозиционеров в голосовании не участвовала. Большинством голосов запрос об отставке министра финансов и министра благосостояния удалось отклонить.

Комментарии 8
леший3 часа назад
конечно понятен КРИК души депутата----только удивляет полная профнепригодность его---а именно----государство НИЧЕГО не создает----ни рабочие места, ни заводов, ни фабрик----так как уже 25 лет, как государство отказалась от вмешательство в экономику----только СТРИГЁТ налоги, штрафы, акцизы====обещая создавать ЗАКОНЫ для развития бизнеса и реальной экономики====ТАК ВОТ===государство, как всегда ОБОСРАЛОСЬ====законы не работают, бизнес закрывается, налоги растут====может пора уже нанимать зарубежных специалистов по созданию нормальной налоговой системы, а не платить всяким неграмотным мейтам и пуйкам
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мнение3 часа назад
В этой воровской шараге, под названием "госуправление" честных нет в принципе. В волчьей стае ягнёнок жить не может - разорвут и сожрут в момент. Не будут же эти волчары сами себя сажать..! Сажают тех, кто не делится с остальными. А подобные "бла-бла-бла" - просто очередной способ привлечь к себе внимание прозомбированного нац. стада.
Те, у кого в голове хоть немного больше, чем просто мозжечёк - прекрасно это понимают, но разделение стада на "этих" и "тех" - делает своё дело... ))
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Edgar Vecels2 часа назад
Я ЗА! Только держите чтобы другим хватило
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