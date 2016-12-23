В Курземе построили военные склады за 6 млн евро "на случай кризиса" (2)
Политика | 23 декабря 2016 года, 11:40
Во вторник, 27 декабря министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Раймонд Граубе примут участие в церемонии открытия комплекса военных складов в Вайноде.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, складской комплекс будет служить не только потребностям армейских подразделений Курземского региона, но и станет частью единой системы обеспечения НВС, гарантируя способность латвийской армии "реагировать в кризисных ситуациях".
Строительство комплекса началось 10 июня этого года и обошлось государству 6 758 244 евро. Строительные работы осуществила компания UPB. Тем временем строительный надзор за 46 280 евро осуществило предприятие Būves un būvsistēmas.
Ну теперь заживем....А Бергманис-черепахоносец теперь пусть ящики с патронами и снарядами на складе таскает и место себе там забьет на постоянку после Великой политической карьеры сильного хуторянина , но все ушло на силу ,с умишком слабовато ,только хозяйские фразы повторяет,как попугай.
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Интерес куда в начале враги недобитков шлепнут? по новому складу,или по кабинету недоумков?
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