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Во вторник, 27 декабря министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Раймонд Граубе примут участие в церемонии открытия комплекса военных складов в Вайноде.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, складской комплекс будет служить не только потребностям армейских подразделений Курземского региона, но и станет частью единой системы обеспечения НВС, гарантируя способность латвийской армии "реагировать в кризисных ситуациях".

Строительство комплекса началось 10 июня этого года и обошлось государству 6 758 244 евро. Строительные работы осуществила компания UPB. Тем временем строительный надзор за 46 280 евро осуществило предприятие Būves un būvsistēmas.