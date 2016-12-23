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Предоставление выходного на православное Рождество стало бы красивым жестом, считает архиепископ Латвийской римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич.

В интервью агентству ЛЕТА он отметил, что, как и для католиков, у которых на Рождество выходной, православное Рождество 7 января также нужно сделать выходным днем.

"Я считаю, что и православным нужно дать выходной, чтобы они могли праздновать. Это было бы хорошим шагом в направлении интеграции, уважения индивидуальности каждого человека, в том числе конфессиональной", - сказал архиепископ.

Напомним, православное Рождество отмечается 7 января. В Латвии оно не является официальным праздником.