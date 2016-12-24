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Риторика новоизбранного президента США Дональда Трампа, в которой менее просматривается антироссийское настроение, сравнима с неким новым трендом. Такое мнение на своей итоговой пресс-конференции выразил посол РФ в Латвии Александр Вешняков.

"Это новый тренд. По моему, совершенно очевидно то, что избранный, уже теперь и выборщиками, президент США Дональд Трамп в своих перевыборных речах говорил том, что у нас есть главный враг - международный терроризм. И мы с ним должны бороться все вместе, в том числе, и с Россией. Если эти и многие другие позиции будут реализовываться на практике, как недавно было заявлено, например, что Россия не должна входить в число угроз для США, то это как раз и есть новый тренд. Это что-то другое, нежели то, что мы слышали последнее время из-за океана", - считает посол.

Как стало известно, Администрация избранного президента США Дональда Трампа не включила Россию в список главных угроз национальной безопасности Соединенных Штатов.

В списке, перечисляющем оборонные приоритеты новой администрации, — борьба с террористической группировкой "Исламское государство", разработка новой стратегии кибербезопасности, а также сокращение бюджетного дефицита