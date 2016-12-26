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Депутат Сейма Солвита Аболтиня (Е) обратилась в комиссию по этике с призывом оценить высказывания депутата Андрея Элксниньша (с) о сказанном им в дебатах по вопросу отставки министров финансов и благосостояния о том, что "поставить пару человек к стенке" и тогда в Латвии пойдет развитие экономики.

Аболтиня в своем заявлении указывает, что Элксниньш своими высказываниями явно указал на необходимость расправляться с отдельными людьми. По мнению политика, высказывания Элксниньша идут в разрез с 8 пунктом депутатской этики, согласно которому депутаты не могут высказывать такое мнение и предпринимать такие действия, которые призывают к противозаконным действиям. Кроме того высказывания Элксниньша противоречат и другим пунктам кодекса этики депутатов.

"По моему, лексика господина Элксниньша не совместима с деятельностью депутата Сейма", - указала руководитель фракции "Единства", призывая дать оценку этим высказываниями.

Глава комиссии по этике Виталий Орлов указал, что комиссия попросит Аболтиню прикрепить к своему заявлению стенограмму с заседания Сейма.

Напомним, в ходе голосования за отставку министров финансов и благосостояния, депутат Элксниньш отличился резкими высказываниями, которые не остались не замеченными другими политиками и представителями СМИ.

По мнению Элксниньша, опыт Китая, который в жесткой форме наказывает своих коррупционеров, пора перенять Латвии, и тогда в стране начнется развитие.

"Все государство, (…) действительно, оказалось, уж простите, в заднице. В самом прямом смысле этого слова", — отметил депутат. "В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае. Взяли бы да поставили к стенке пару человек для профилактики. И мы начали бы ремонтировать дороги, строить заводы, и все было бы в порядке. У нас было бы развитие", — сказал политик.

Депутат Сейма Илзе Винкеле ("Единство") назвала высказывания депутата неприемлемыми.

Представитель СЗК Ингмар Лидака заявил, что "видимо, опять наступило полнолуние", а также отметил, что в Китае к стенке ставят обычно как раз представителей оппозиции, и поэтому там так плохо с оппозиционерами.

Напомним, оппозиционные депутаты во время голосования оказались в меньшинстве, к тому же часть из оппозиционеров в голосовании не участвовала. Большинством голосов запрос об отставке министра финансов и министра благосостояния удалось отклонить.