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Авиакатастрофа российского самолета Ту-154 произошла в результате взрыва, в этом уверен депутат Сейма от Национального объединения Александр Кирштейнс.

"Российский самолет, как выясняется, взорвался в воздухе, так как обломки раскидало в диаметре 15 километров!", - написал политик в Twitter.

Krievu lidmašīna, izrādās, uzspridzināta gaisā, jo atlūzas izmētātas 15 km diametrā!https://t.co/umFsVCu5Xj — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) December 25, 2016

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с экранов радаров в 05:27 мск (6%27 лтв) 25 декабря после вылета из Сочи, где прошел заправку. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало вскоре после взлета. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе авиакатастрофы Ту-154 продолжается.

Рассматриваются различные версии крушении Ту-154 над Черным морем.

Источник "Интерфакса" объяснял большой разлет обломков Ту-154 в Черном море ударом о воду. В то же время неназванные собеседники ряда СМИ сообщили об отработке силовыми структурами версии теракта на борту.