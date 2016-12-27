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У нового поколения Латвии достаточно сознательности, однако не хватает патриотизма, заявила в интервью газете Latvijas avīze экс-президент Вайра Вике-Фрейберга.

"Молодые люди, которые росли в мире, где прежние страдания народа остались в далеком прошлом, в целом чувствуют себя достаточно сознательными. Единственное, чего им, по-моему, не хватает – это то, что в моем детстве называли патриотическим воспитанием. Сейчас эти слова уже считаются старомодными", - рассказала Вике-Фрейберга.

По ее словам, чувство принадлежности к своему народу дает человеку много преимуществ.

"Как сказал известный английский поэт, ни один человек и ни один народ не является необитаемым островом. Принадлежность к народу дает чувство общности, близости, эмоциональной поддержки, община стоит у тебя за спиной и поддерживает. Но, как и любая привилегия, это несет с собой и обязанности. В поколении моих родителей и в моем, у детей эмиграции, травмированных потерей родины, чувство патриотизма было высоким. Мне привили желание дать своему народу то, что ему не хватало, в том числе и признание в мире", - сказала экс-президент.

По ее мнению, среди тех, кто покинул Латвию, многие продолжают чувствовать с ней сильную эмоциональную связь, однако достаточно и таких, кто эту связь отвергает. "Латыши за границей активизируются. Создают хоры и танцевальные коллективы, устраивают праздники песни в Ирландии и Германии", - добавила Вике-Фрейберга.