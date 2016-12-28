МВД: работник LDz не просто невинно фотографировал технику НАТО (1)
Министр внутренних дел Рихард Козловскис не считает, что задержанный работник Latvijas Dzelzceļš (LDz) просто невинно фотографировал технику НАТО. Об этом министр заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.
Он признал, что задержанный - ранее публично названный человек, но отверг утверждения о том, что он просто невинно фотографировал технику НАТО. Министр подчеркнул, что суд дал оценку действиям задержанного, постановив оставить его под стражей.
Козловскис сообщил, что шпионаж осуществлялся в пользу третьих стран, т.е. одного из государств, которое не является членом ЕС. Другую информацию о деле глава МВД не предоставил, так как расследование еще ведется.
Министр надеется, что процесс не будет долгим и дело дойдет до суда. Он также выразил надежду на то, что данный прецедент удержит от подобных действий других людей.
Как ранее сообщил активист Владимир Линдерман, арестованный по подозрению в шпионаже житель Латвии - долголетний работник LDz Александр Красноперов. По его словам, Красноперов, около 20 лет проработавший в ЛДз мастером, сфотографировал перемещавшуюся по железной дороге технику НАТО, поместил фотографии в соцсетях или переслал кому-то в Россию. После задержания Красноперов был помещен в Елгавскую тюрьму и уволен с работы.
Линдерман со ссылкой на министра внутренних дел Рихарда Козловскиса сказал, что задержать Красноперова, по всей вероятности, позволили вступившие в силу в мае 2016 года поправки к Уголовному закону, увеличившие количество видов разглашения информации, считающихся шпионажем.
В конце ноября Полиция безопасности (ПБ) сообщила о задержании некоего лица по подозрению в шпионаже. В рамках этого уголовного процесса было проведено пять обысков. В качестве меры пресечения в отношении задержанного избран арест. В Управлении мест заключения не сообщили, находится ли названный Линдерманом человек в Елгавской тюрьме, сославшись на тайну следствия.
В ПБ комментариев о том, действительно ли подозреваемым по делу является названный Линдерманом Красноперов, не предоставили, указав, что следствие еще продолжается. В то же время в ПБ обратили внимание на то, что у Линдермана в данном деле нет никакого процессуального статуса и, следовательно, он не имеет доступа к информации, которая позволила бы делать объективные выводы об обстоятельствах дела.
В связи с этим ПБ призывает критически оценивать высказывания Линдермана и источники, откуда он мог получить данную информацию.
Такое ощущение, что у МВД время от времени просто перемыкает что-то в мозгах.