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Министр внутренних дел Рихард Козловскис не считает, что задержанный работник Latvijas Dzelzceļš (LDz) просто невинно фотографировал технику НАТО. Об этом министр заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Он признал, что задержанный - ранее публично названный человек, но отверг утверждения о том, что он просто невинно фотографировал технику НАТО. Министр подчеркнул, что суд дал оценку действиям задержанного, постановив оставить его под стражей.

Козловскис сообщил, что шпионаж осуществлялся в пользу третьих стран, т.е. одного из государств, которое не является членом ЕС. Другую информацию о деле глава МВД не предоставил, так как расследование еще ведется.

Министр надеется, что процесс не будет долгим и дело дойдет до суда. Он также выразил надежду на то, что данный прецедент удержит от подобных действий других людей.

Как ранее сообщил активист Владимир Линдерман, арестованный по подозрению в шпионаже житель Латвии - долголетний работник LDz Александр Красноперов. По его словам, Красноперов, около 20 лет проработавший в ЛДз мастером, сфотографировал перемещавшуюся по железной дороге технику НАТО, поместил фотографии в соцсетях или переслал кому-то в Россию. После задержания Красноперов был помещен в Елгавскую тюрьму и уволен с работы.

Линдерман со ссылкой на министра внутренних дел Рихарда Козловскиса сказал, что задержать Красноперова, по всей вероятности, позволили вступившие в силу в мае 2016 года поправки к Уголовному закону, увеличившие количество видов разглашения информации, считающихся шпионажем.

В конце ноября Полиция безопасности (ПБ) сообщила о задержании некоего лица по подозрению в шпионаже. В рамках этого уголовного процесса было проведено пять обысков. В качестве меры пресечения в отношении задержанного избран арест. В Управлении мест заключения не сообщили, находится ли названный Линдерманом человек в Елгавской тюрьме, сославшись на тайну следствия.

В ПБ комментариев о том, действительно ли подозреваемым по делу является названный Линдерманом Красноперов, не предоставили, указав, что следствие еще продолжается. В то же время в ПБ обратили внимание на то, что у Линдермана в данном деле нет никакого процессуального статуса и, следовательно, он не имеет доступа к информации, которая позволила бы делать объективные выводы об обстоятельствах дела.

В связи с этим ПБ призывает критически оценивать высказывания Линдермана и источники, откуда он мог получить данную информацию.