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Даугавпилсский суд полностью удовлетворил иск Центра государственного языка (ЦГЯ) о лишении полномочий депутата Даугавпилсской городской думы Владислава Боярунса (Латгальская партия). Иск ЦГЯ подал в связи с тем, что депутат недостаточно владеет латышским языком.

Как сообщили в суде, также с Боярунса будут взысканы судебные издержки на сумму около 85 евро.

Полное решение суда будет доступно после 10 января 2017 года. Иск против депутата Даугавпилсской думы ЦГЯ подал в начале мая.

Сам Боярунс ранее заявил радио Baltkom, что его знания государственного языка несовершенны, но не настолько, чтобы лишать его мандата.

"Как и многим другим жителям Даугавпилса, мне довольно сложно совершенствовать свои знания государственного языка, так как не хватает латышской среды - в городе около 85% населения говорят по-русски", - сказал депутат.