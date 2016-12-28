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Президент Латвии Раймонд Вейонис и посол России в Латвии Александр Вешняков во время состоявшейся сегодня встречи сошлись во мнении о необходимости в следующем году активизировать работу латвийско-российской межправительственной комиссии.

Латвия обязалась организовать заседание комиссии в первой половине 2017 гогда.

Как сообщили в президентской пресс-службе, во время прощального визита Вешнякова стороны обсудили двухсторонние отношения Латвии и России, в том числе сотрудничество в области культуры, торговли, транспорта, борьбы с нелегальной миграцией и других сферах.

Стороны положительно оценили работу комиссии по демаркации латвийско-российской границы, которая в этом году закончила практическую работу по демаркации границы.

Президент и посол обсудили также политический диалог ЕС и России.

Вешняков начал работу в должности посла России в Латвии в феврале 2008 года. Ожидается, что в начале следующего года его сменит Евгений Лукьянов.