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Интерес соотечественников к восстановлению латвийского гражданства сохраняется, особенно у живущих в Великобритании, Ирландии, Германии, США и Израиле. Об этом говорится в ежегодном докладе министра иностранных дел Эдгара Ринкевича Сейму о проделанной и о планируемой работе в области внешней политики и вопросах ЕС.

За первые девять месяцев 2016 года в диппредстваительствах Латвии было принято 3676 заявлений на регистрацию гражданства. За этот период в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом было принято 127,134 тыс. визовых запросов. В целом эти показатели соответствуют уровню 2015 года, передает радио MIX FM 102,7.

В этом году поступления от госпошлин за рассмотрение визовых запросов составили 4,550 млн евро. Всего же за первые три квартала 2016 года дипломатические и консульские представительства Латвии в зарубежных странах оказали 66,495 тысяч платных услуг (не считая виз), за которые получена консульская и госпошлина в размере 1,437 млн евро.

Также было оказано 83,407 тысяч бесплатных услуг.