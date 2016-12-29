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Депутат Европарламента от партии "Единство" Сандра Калниете решила через два года уйти из политики. Об этом она заявила в интервью программе "Прямая речь" на Латвийском телевидении.

По ее словам, политике необходима смена поколений, в противном случае радикальные перемены невозможны, пишет портал lsm.lv. Депутат отметила, что согласно с мнением, ранее высказанным экс-министром образования Робертом Килисом о том, что старые деятели должны дать молодым возможность реализовать в политике свой потенциал.

"Я годами думаю, что мы так надоели людям. Например, я решила через два года прекратить свою работу в политике. И я считаю, что многим, пришедшим после независимости [в политику-прим.lsm], стоило бы подумать о том, не могли бы они делать что-то другое",— заявила политик.

Калниете также считает, что в политику должно приходить поколение сорокалетних, а лучше — еще более молодых людей, которые родились после восстановления независимости Латвии, и особенно не прошли через "грязные, хищные, хватающие" события 90-х годов.

Калниете последние годы работает в Европарламенте, куда ее избрали первый раз в 2009 году, повторно - в 2014 году. В августе прошлого года политик решила выйти из правления "Единства". Депутат объяснила этот шаг активной работой в Европарламенте и невозможностью посещать проходящие по понедельникам в Риге заседания партийного правления.