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Депутат Рижской думы от национального объединения "Visu Latvijai!"–TB/LNNK Юргис Клотиньш в письме призвал мэра Риги Нила Ушакова, вице-мэра Андриса Америкса и Rīgas nami потребовать изменения новогодней программы на "Золотом балу" в Доме Черноголовых, исключив из нее празднование Нового года по московскому времени.

В письме говорится, что устроитель мероприятия Sweet Events на своем сайте сообщает, что в программу "Золотого бала" входит встреча Нового года по российскому, латвийскому и европейскому времени.

Клотиньш подчеркивает, что в Риге, столице Латвии, повседневная жизнь и праздники протекают по латвийскому времени. Дом Черноголовых - один из символов Риги, которым управляет предприятие с капиталом Рижской думы Rīgas nami, а держателем долей капитала является председатель Рижской думы.

И на мероприятиях частных компаний, если они проходят на объектах Рижской думы и ее предприятий, нужно уважать ценности Риги и ее ответственность перед государственными ценностями.

В Доме Черноголовых допустима встреча Нового года по европейскому времени, так как Латвия является членов ЕС, но встреча Нового года по российскому времени противоречит задаче Риги - защищать государственные ценности, к которым относится и жизнь по местному времени, считает депутат.

Ушаков рассказал, что письмо нацблока пока не получил. Решение будет приниматься после его получения.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась программа новогоднего мероприятия в ресторане Klīversala, организатором которого является Sweet Events. Гостям предлагалось встречать Новый год по российскому времени, а также прослушать новогоднее поздравление президента России.

В свою очередь, ресторан Klīversala оперативно изменил программу, написав,что прежняя не была утверждена и торжества пройдут согласно латвийским традициям.

Эту информацию подтвердил представитель Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) Аугустс Зилбертс, в здании которой находится ресторан Klīversala.

Зилбертс пояснил, что встреча "российского" Нового года и речь президента РФ была включена в первый вариант программы, которую ресторану Klīversala полтора месяца назад предоставили организаторы мероприятия агентство Sweet Events.

В свою очередь, когда руководство ЛНБ было извещено о таком варианте новогоднего праздника, эта программа была сразу же отклонена, как недопустимая.

"В 23:00 мы вместе встретим Новый год по Российскому времени" https://t.co/pqz8W55Pq4 pic.twitter.com/WPLKSbipRm — Nepareizais (@Nepareizais) December 24, 2016

Добавим, представитель компании Sweet Events Майра Админе ранее заявила радио Baltkom, что информация о праздновании российского нового года не соответствует действительности.

По ее словам, кто-то специально напечатал ложную программу новогоднего мероприятия.