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Военного нападения на Латвию не будет, но попыток повлиять на внутреннюю политику страны исключать нельзя, заявил в интервью передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Говоря о решении президента США Барака Обамы ввести санкции против России в ответ на кибератаки на политические органы США накануне выборов президента, министр предположил, что непосредственно это Латвии не коснется, но лично ему внушает опасения "необнародованная часть".

В то же время министр допустил, что Латвии может прямо или косвенно коснуться происходящее в киберпространстве. По этой причине ответственные службы должны серьезно относиться к происходящему, а также анализировать факты, о которых сообщила администрация США.

"Думаю, это станет серьезным материалом для наших соответствующих служб, чтобы подготовиться к потенциальным проблемам здесь. Вспомним - Эстония уже почувствовала, что означают кибератаки", - сказал министр.

На вопрос, имеется ли в его распоряжении более подробная информация о происходящем в США, Ринкевич сообщил, что существует известный механизм обмена информацией в рамках НАТО, а также страны принимают меры по своему усмотрению.

Он напомнил о своей встрече с американскими сенаторами. "Я сказал, что мы заинтересованы в получении информации, потому что и у нас начинается цикл выборов", - сказал Ринкевич.

Как уже сообщалось, администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Самолет с российскими дипломатами, высланными американской администрацией из США, вылетел из Вашингтона в воскресенье, 1 января около 17.00 по московскому времени (около 16.00 по латвийскому времени) и приземлился в Москве 2 января ночью.