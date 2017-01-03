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Не нужно думать, что личность нового посла России в Латвии автоматически означает и новую политику, заявил в интервью передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что любой посол, особенно российский, осуществляет политику своей страны. "В основном эти люди выполняют инструкции, а не действуют по своему усмотрению. Мы ожидаем, что посол будет действовать в рамках протоколов и вести себя соответствующим образом", — сказал Ринкевич.

Глава МИДа Латвии также признал, что личность посла играет определенную роль при общении, однако это не относится к осуществлению политики страны, которую он представляет.

"Хочу еще раз подчеркнуть — не нужно думать, что новая личность означает новую политику", — указал Ринкевич.

Как сообщалось, Латвия дала свое согласие на то, что Александра Вешнякова на должности посла России в Латвии сменит Евгений Лукьянов. Конкретные даты прибытия нового посла еще не названы, но предполагается, что он прибудет в Ригу в январе.