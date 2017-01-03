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Правительство сегодня заслушало ежегодный доклад министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о проделанной и планируемой работе в области внешней политики и вопросах ЕС, который будет представлен Сейму для обсуждения на ежегодных внешнеполитических дебатах.

Приоритетами в докладе названы укрепление внешней безопасности, единство ЕС, содействие конкурентоспособности латвийской экономики, политика добрососедства ЕС и сотрудничество с диаспорой.

Как отмечается в докладе, Латвия собирается поддержать с оздание Европейского центра анализа гибридных угроз. Ринкевич напомнил, что Россия продолжает попытки повлиять на настроения общества и помешать международному сообществу реагировать на ее действия.

По этой причине Латвия заинтересована укреплять способность противодействовать гибридным угрозам как на национальном уровне, так и в странах-союзниках и в ближних соседних регионах.

Наряду с развитием национальной киберобороны Латвия будет способствовать улучшению координирования в этой сфере между странами ЕС, а также активно участвовать в диалоге об укреплении безопасности критической инфраструктуры с партнерами.

Латвия продолжит поддерживать работу Восточной оперативной группы стратегической коммуникации ЕС, которая готовит регулярные обзоры о действиях российского правительства и контролируемых им медиаканалов по распространению дезинформации.

Ринкевич заверил, что Латвия будет готова реагировать на предпринимаемые Россией попытки расколоть общество и помешать процессу общественной интеграции в стране, а также противодействовать российской пропаганде в международных организациях и СМИ.

Что касается миграционного кризиса в ЕС, в докладе указано, что Латвия в пределах своих возможностей продолжит поддерживать реализацию соглашения между ЕС и Турцией, обеспечивая агентство "Frontex" и Европейское бюро поддержки предоставления убежища экспертами и техническим оснащением.

Латвия поддерживает избирательный подход и укрепление дальнейшей работы с приоритетными странами происхождения нелегальной миграции, говорится в докладе.

Министр подчеркнул также важность продолжения работы по укреплению внутренней безопасности ЕС и контроля на его внешних границах, которые обеспечили бы возвращение к нормальному действию Шенгенского договора.

В вопросе о реформе европейской системы убежища важно найти приемлемое для всех стран-участниц ЕС решение. Для Латвии важно, чтобы любые механизмы перераспределения ищущих убежища в ЕС или их перемещения из третьих стран были основаны на принципе добровольности, напомнил глава МИД.