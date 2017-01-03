Ринкевич о вызовах 2017 года: российская пропаганда и миграционный кризис (13)

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Политика | 3 января 2017 года, 20:06

Правительство сегодня заслушало ежегодный доклад министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о проделанной и планируемой работе в области внешней политики и вопросах ЕС, который будет представлен Сейму для обсуждения на ежегодных внешнеполитических дебатах.

Приоритетами в докладе названы укрепление внешней безопасности, единство ЕС, содействие конкурентоспособности латвийской экономики, политика добрососедства ЕС и сотрудничество с диаспорой.

Как отмечается в докладе, Латвия собирается поддержать с оздание Европейского центра анализа гибридных угроз. Ринкевич напомнил, что Россия продолжает попытки повлиять на настроения общества и помешать международному сообществу реагировать на ее действия.

По этой причине Латвия заинтересована укреплять способность противодействовать гибридным угрозам как на национальном уровне, так и в странах-союзниках и в ближних соседних регионах.

Наряду с развитием национальной киберобороны Латвия будет способствовать улучшению координирования в этой сфере между странами ЕС, а также активно участвовать в диалоге об укреплении безопасности критической инфраструктуры с партнерами.

Латвия продолжит поддерживать работу Восточной оперативной группы стратегической коммуникации ЕС, которая готовит регулярные обзоры о действиях российского правительства и контролируемых им медиаканалов по распространению дезинформации.

Ринкевич заверил, что Латвия будет готова реагировать на предпринимаемые Россией попытки расколоть общество и помешать процессу общественной интеграции в стране, а также противодействовать российской пропаганде в международных организациях и СМИ.

Что касается миграционного кризиса в ЕС, в докладе указано, что Латвия в пределах своих возможностей продолжит поддерживать реализацию соглашения между ЕС и Турцией, обеспечивая агентство "Frontex" и Европейское бюро поддержки предоставления убежища экспертами и техническим оснащением.

Латвия поддерживает избирательный подход и укрепление дальнейшей работы с приоритетными странами происхождения нелегальной миграции, говорится в докладе.

Министр подчеркнул также важность продолжения работы по укреплению внутренней безопасности ЕС и контроля на его внешних границах, которые обеспечили бы возвращение к нормальному действию Шенгенского договора.

В вопросе о реформе европейской системы убежища важно найти приемлемое для всех стран-участниц ЕС решение. Для Латвии важно, чтобы любые механизмы перераспределения ищущих убежища в ЕС или их перемещения из третьих стран были основаны на принципе добровольности, напомнил глава МИД.

Комментарии 13
шустрый1 день назад
С нашими правящими долбодятлами и никакой российской пропаганды не надо.
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Tron1 день назад
Наши долбо*** правящие в завдным упорством кричат о российской угрозе уже столько времени, уже который год. Вот задаюсь вопросом: это они нас пугают или пытаются себя в этом убедить?
В любом случае эта истерия выглядит смешно и глупо, наполненное злобой.
Когда вижу на экране наших правителей, рука сама тянется им "фак" показать.
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7471 день назад
старая песня ........о великой боли.С такими каналами как Россия,ТВЦ,Life News,Звезда,ОРТ вам вообще не потягаться.Но вы сами сделали всё чтобы мы их смотрели.И .......будем смотреть!!!Со славянами не надо воевать-с ними надо дружить.но вам этого никогда не понять.Поэтому так и будете жалкими подобиями своих хозяев.
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